خالد منتصر لـ"الشاهد": كتب زكى نجيب يمكن أن تنقذ أجيالًا

قال د. خالد منتصر إنه كان سعيدًا جدًا بعد حديث د.زكي نجيب محمود عن الفلسفة معه.

أضاف منتصر، خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي د.محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "أنا وزملائي كنا في حالة سعادة كبيرة على مختلف أطيافنا، حتى الناس التي لم تكن متفقة معه فكريًا".

وتابع "عرفنا بعد ذلك معنى الوضعية المنطقية وصرامة اللغة، وحكايته وكانت فرحتي غامرة لأنه ينتمي إلى دمياط التي أنتمي إليها".

واستكمل: "بدأت أقرأ د.زكي نجيب محمود بعمق، وأنتقي كتبه التي أنتهز الفرصة الآن لكي أقول أين كتبه؟، للأسف ليست موجودة، مؤكدًا أن كتب زكي نجيب محمود يمكن أن تنقذ أجيالًا".

وأردف: "قلت أكثر من مرة إن هذه الكتب من الممكن أن تحدث ثورة في تفكيرنا".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ود. محمد الباز ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.