الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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شكرى: مصر تحذر من مخاطر أى هجوم واسع النطاق على رفح الفلسطينية

السفير سامح شكري
السفير سامح شكري

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، لنظيره الأمريكي، أن مصر تراقب عن كثب تطور العمليات العسكرية الإسرائيلية، وتحذر من المخاطر الجسيمة الناجمة عن أي هجوم واسع النطاق على رفح الفلسطينية، بحسب قناة "إكسترا نيوز".

وشدد "شكري" على أهمية دور وكالة "الأونروا" في استقبال وتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة، مؤكدًا رفض مصر القاطع لأية خطط أو إجراءات من شأنها أن تفضي إلى تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقاء للسفير سامح شكري وزير الخارجية مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن؛ لبحث التطورات في غزة على هامش اجتماعات مجموعة العشرين.

سامح شكري رفح الفلسطينية غزة قطاع غزة وزير الخارجية أنتوني بلنكين

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