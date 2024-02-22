رئيس الوزراء الماليزى يشيد بجهود مصر المكثفة فى إرساء السلام بالمنطقة

أكد رئيس الوزراء الماليزي دعم بلاده جهود مصر المكثفة لوقف الحرب وحقن دماء الشعب الفلسطيني وإرساء السلام في المنطقة، حسب قناة إكسترا نيوز.

وشدد الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الماليزي، في مداخلة هاتفية، على خطورة أي تحركات عسكرية إضافية لما قد تكون لها من عواقب كارثية على المأساة الإنسانية في غزة.

كما شددا على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته القانونية والإنسانية والسياسية لوقف إطلاق النار في غـزة، وتفعيل حل الدولتين وتجنب زيادة عوامل التوتر واتساع نطاق الصراع بالمنطقة.