ممثل الصين أمام "العدل الدولية": الكفاح المسلح للشعب الفلسطينى ليس إرهابًا

أكد ممثل الصين أمام محكمة العدل الدولية، أن القانون الدولي يمنح الشعوب الحق في استخدام كل الوسائل الممكنة التي تمكنها من نيل حريتها واستقلالها.

النضال والمقاومة حق للفلسطينيين للاستقلال

وقال ممثل الصين أمام محكمة العدل الدولية، خلال اليوم الرابع من جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي نقلتها قناة "إكسترا نيوز"، إن الكفاح المسلح للشعب الفلسطيني في مواجهة الممارسات الإسرائيلية، يختلف عن أي توصيف للإرهاب في أي صراع أو نزاع آخر.

كما أشار إلى أهمية تطبيق القانون الإنساني الدولي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مؤكدًا أنه لا يوجد أي سبب لرفض المحكمة إصدار الرأي الاستشاري

إزاء ما يجري في الأراضي الفلسطينية.