محمد الباز: مرافعة مصر أمام "العدل الدولية" كانت منضبطة ورصدت كل الانتهاكات الإسرائيلية

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير لجريدة "الدستور"، إن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية غلب عليها الطابع القانوني، وكانت منضبطة تمامًا لرصد كل المخالفات والتجاوزات الإسرائيلية.

وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم"، أن المرافعة المصرية قانونية واضحة جدًا لكن لا تخلو من التدليل بالوقائع، مؤكدًا أن السند الأساسي الذي كانت تقدمه مصر للعالم أمس أمام محكمة العدل الدولية هو أن القضية الفلسطينية إذا لم تُحل فهذه المنطقة لن تنعم بأي استقرار.

وأكد أن مصر دائمًا ترى أن حل القضية الفلسطينية يكمن في حل الدولتين ورفض فكرة الدولة الواحدة التي تميز بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

محمد الباز: الصراع في فلسطين يؤثر على العالم كله

كما أشار إلى أن الصراع في فلسطين يؤثر على العالم كله، متابعًا: "مع بداية الأزمة رأينا تحركات الرئيس الأمريكي رغم كبر سنه ووزير الخارجية الأمريكي رايح جاي على المنطقة كذلك الصين وروسيا ودول أوروبا، هذا الأمر لا يخص المنطقة فقط، حل هذا الوضع مسئولية العالم كله".

وشدد على أن المبدأ الذي تحدثت به مصر مبدأ إنساني واسع تبحث من خلاله عن حل لمشكلة تسبب قلقًا واضطرابًا في العالم كله، مؤكدًا أن هذه المرافعة تتسق مع ما تقوله مصر طوال الوقت بشأن القضية الفلسطينية.