محمد الباز: الشفافية الكاملة سياسة مصر تجاه القضية الفلسطينية دائمًا

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الشفافية الكاملة هي سياسة مصر تجاه القضية الفلسطينية دائمًا.

وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم"، أن الدكتورة ياسمين موسى عرضت الرؤية المصرية الشاملة والواضحة والكاملة فيما يتعلق بإسرائيل وممارساتها في فلسطين، لافتًا إلى أن العالم لم يتفاجأ بما قالته مصر؛ لأن مصر لديها سياسة واضحة جدًا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وهي سياسة الشفافية الكاملة.

وأشار إلى أن ما يُقال في الغرف المغلقة، هو الذي يُقال على العلن، متابعًا "هناك العديد من الشواهد على هذا الأمر، هذا ظهر بشكل واضح في الأزمة الأخيرة عندما زار بلينكن القاهرة، كان الرئيس يتحدث معه على الهواء، جلسة المفاوضات وليس المؤتمر الصحفي".