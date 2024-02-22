الخميس 22 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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مدبولي: نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة يؤكد الثقة في الاقتصاد المصري

مدبولي
مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري وقدرته على تخطي الأزمات، بحسب قناة “إكسترا نيوز”.

ووافق مجلس الوزراء على أكبر صفقة استثمار مباشر بشراكة استثمارية مع كيانات كبرى في ضوء جهود الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وأكد أن الصفقة الاستثمارية الكبرى بداية لعدة صفقات تعمل الحكومة عليها حاليًا لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

مصطفى مدبولى رئيس الوزراء صفقة استثمارية اكسترا نيوز الحكومة

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