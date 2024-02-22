مدبولي: نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة يؤكد الثقة في الاقتصاد المصري

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري وقدرته على تخطي الأزمات، بحسب قناة “إكسترا نيوز”.

ووافق مجلس الوزراء على أكبر صفقة استثمار مباشر بشراكة استثمارية مع كيانات كبرى في ضوء جهود الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وأكد أن الصفقة الاستثمارية الكبرى بداية لعدة صفقات تعمل الحكومة عليها حاليًا لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.