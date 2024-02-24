دعاء الفجر اليوم السبت 24-2-2024، من الأشياء التي تتصدر قائمة البحث عبر جوجل خلال ساعات الليل المتأخرة وذلك مع اقتراب ليلة النصف من شعبان ورغبة الملايين من المسلمين في إحياء تلك الليلة التي تم فيها تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام.

دعاء الفجر مكتوب اليوم السبت 24-2-2024

هناك العديد من الصيغ الصحيحة التي توضح دعاء الفجر اليوم السبت 24-2-2024 الواردة في أمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح لجلب الأرزاق والطمأنينة والسعادة والسكينة القلبية والشفاء والتوفيق في الدنيا والفوز بالجنة في الآخرة والتي يذكر منها ما يلي:-

اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي وتكشف بها همي وغمي تغفر بها ذنبي وتصلح بها أمري.. وتغني بها فقري.. وتذهب بها شري.. وتشفي بها سقمي وتقضي بها ديني.. وتجلو بها حزني.. وتجمع بها شملي.. وتبيض بها وجهي.

اللهم ارزقني رزقا لم أتوقعه.. وخيرا لم أفكر فيه.. وتحقيق أمنيات ظننت يوما أنها مستحيلة.. واستجابة دعوات أكررها دائما.. ربي وفقني.. وسخر لي وبشرني.. وأرح قلبي بالي وقلبي.. وأسعدني واعفو عني.. وهب لي ما أتمنى وما أريد.

اللهم يا فاتح الأبواب.. ويا منزل الكتاب.. يا جامع الأحباب.. أرزقني رزقا كالمطر حين يصب.. أجمعي بكل ما أحب.. وهون علي كل صعب.. اجعل أيامي سعيدة.. وأعمارنا مديدة.. اجعل لنا من كل هم فرجا.. ومن كل ضيق مخرجا.. وأرزقني من حيث لا أحتسب.

اللهم اجعلني في حفظك ورعايتك.. فلا يضرني بشر.. ولا يبكينا قدر.. اللهم عظم اليقين في قلوبنا.. والإيمان في صدورنا.. واجعلنا ممن أحسن الظن بك ونال ما يريد من خيرك وفضلك يارب العالمين.

اللهم لا تردنا خائبين ونحن على أبوابك.. وآتنا أفضل ما يؤتي عبادك الصالحين.. اللهم تصرفنا عن بحر جودك خاسرين.. ولا ضالين.. ولا مضلين.. واغفر لنا وارحمنا يارب العالمين.. ولا تخزنا يوم العرض عليك.. إنك على كل شيء قدير.