الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

"ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا".. دعاء يوم الجمعة المستجاب

الدعاء
الدعاء

دعاء يوم الجمعة المستجاب من أكثر الموضوعات بحثًا على محركات الإنترنت خلال الساعات الماضية، استعدادًا لهذا اليوم العظيم الذي يكثر فيه الدعاء.

يبحث الكثير من المسلمين عن دعاء يوم الجمعة المستجاب التي يمكن ترددها وأخذ ثواب كبير وعظيم، وإليكم في تقرير “الدستور” دعاء يوم الجمعة المستجاب للشعور بالراحة والسكينه، إليكم التفاصيل الكاملة:

دعاء يوم الجمعة المستجاب

رَبَّنَا لَا تؤَاخِذنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا  رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا.

"رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ" دعاء يوم الجمعة المستجاب
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دعاء الصباح اليوم الجمعة 23 فبراير 2024

أدعية يوم الجمعة 

اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو فعل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو فعل، وأسألك ممّ سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك مما تعوذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشدا.

اللهم يا حنان يا منان يا من لا تغفل ولا تنام نسألك العفو والعافية، وأن تيسر لنا أمرنا كله، ولا تكلنا إلى نفسنا طرفة أعين.. وبارك لنا في رزقنا كله.

اللهم يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام، إهدنا فيمن هديت، وعافنا في من عافيت، واقضِ عنّا برحمتك شرّ ما قضيت، إنّك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، آمنا بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فاغفر لنا ما قدّمنا وما أخّرنا، وما أسررنا وما أعلنّا، وما أنت به أعلم، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.

الحمد لله رب العالمين، حمدًا دائمًا طاهرًا طيبًا مباركًا على كل نعمة وأولها نعمة الإسلام، سبحانة لا تأخذهُ سِنةُ ولا ينام، ولا تُحصى مدحهُ الحروف والكلام، ولا تُدركهُ العقول والأفهام، ولا يُعجزهُ الخلق وجميع الأنام، وهو عزيزُ ُ ذو انتقام.

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