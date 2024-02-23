الجمعة 23 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك|مسيرة محمود الخطيب الكرويه في عمل فني وأسعار الدواجن اليوم الجمعة

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية، تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، تستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

تقارير تونسية: الأهلى يتوصل لاتفاق على ضم "بن رمضان" مقابل 3 ملايين دولار

أفادت تقارير تونسية بإتمام النادي الأهلي للتعاقد مع محمد علي بن رمضان لاعب وسط منتخب تونسي وفريق فرينكفاروزي المجري الحالي، للانتقال إلى القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 23-2-2024

سجلت أسعار الفراخ البيضاء تراجعا طفيفا، خلال تعاملات اليوم الجمعة، ولكنها تظل عند الارتفاعات القياسية التي سجلتها منذ عدة أسابيع متأثرة بارتفاع أسعار الأعلاف، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 23-2-2024.

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يوسف زيدان لـ"الشاهد": "النخبة هم سبب البلاء" نغمة إخوانية بعد 2011

تحدث الكاتب والمفكر والأديب والدكتور يوسف زيدان، عن الجذور الفكرية لديه، وبدايات تكوينه، مؤكدا أن تكوينه وبداياته كانت بسيطة.

وأضاف خلال حواره لبرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة “إكسترا نيوز”: “بعد ثورة 2011 طلعت نغمة إخوانية أن النخبة هي أصبحت سبب البلاء للدولة”.

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قريبًا.. مسيرة الكابتن محمود الخطيب الكرويه فى عمل فنى

حصلت إحدى شركات الإنتاج الفني علي حق تحويل مسيرة كابتن منتخب مصر وأسطورة النادي الأهلي محمود الخطيب، الكرويه لعمل فني.

ويبدأ العمل بمرحلة الطفولة ويستعرض قصة صعود الموهبة الفريدة منذ بداية احترافه لكرة القدم وحتى الاعتزال.

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بايدن يلتقى أرملة نافالنى.. والبيت الأبيض يطالب روسيا بتسليم جثته إلى أمه

التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، على انفراد أمس الخميس في كاليفورنيا، أرملة وابنة المعارض الروسي أليكسي نافالني الذي توفي في سجن روسي، وفق ما أعلن البيت الأبيض.

وجاء في بيان أن بايدن التقى يوليا وداشا نافالنايا في سان فرانسيسكو "ليعبر عن تعازيه الصادقة لخسارتهما المروعة".

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أسعار الفراخ الاهلى يوسف زيدان البيت الأبيض بورصة الدواجن

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