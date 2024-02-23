بايدن يلتقى أرملة نافالنى.. والبيت الأبيض يطالب روسيا بتسليم جثته إلى أمه

التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، على انفراد أمس الخميس في كاليفورنيا، أرملة وابنة المعارض الروسي أليكسي نافالني الذي توفي في سجن روسي، وفق ما أعلن البيت الأبيض.

وجاء في بيان أن بايدن التقى يوليا وداشا نافالنايا في سان فرانسيسكو "ليعبر عن تعازيه الصادقة لخسارتهما المروعة".

وأضاف البيان أن بايدن أكد مجددا الإعلان عن عقوبات جديدة ضد روسيا، نقلا عن فرانس برس.

كما أعرب بايدن الذي يقوم بحملته الانتخابية في كاليفورنيا، عن "إعجابه بالشجاعة غير العادية" للمعارض الروسي الراحل وكذلك "بنضاله ضد الفساد ومن أجل روسيا حرة وديموقراطية".

وأكد بايدن أن مساعي أليكسي نافالني "ستستمر من خلال من حزنوا عليه في روسيا وفي جميع أنحاء العالم ويناضلون من أجل الحرية والديموقراطية وحقوق الإنسان"، وفق بيان البيت الأبيض.

ونشر البيت الأبيض صورتين من اللقاء، يظهر في إحداهما بايدن وهو يعانق يوليا نافالنايا، وتظهر الصورة الأخرى الرئيس الأميركي محاطا بالمرأتين.

كما وأعلن البيت الأبيض إن على السلطات الروسية تسليم جثمان نافالني إلى والدته.