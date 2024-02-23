الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

قريبًا.. مسيرة الكابتن محمود الخطيب الكرويه فى عمل فنى

محمود الخطيب
محمود الخطيب

حصلت إحدى شركات الإنتاج الفني علي حق تحويل مسيرة كابتن منتخب مصر وأسطورة النادي الأهلي محمود الخطيب، الكرويه لعمل فني.

ويبدأ العمل بمرحلة الطفولة ويستعرض قصة صعود الموهبة الفريدة منذ بداية احترافه لكرة القدم وحتى الاعتزال.

جدير بالذكر أن الاتفاق تم توقيعه في منزل الكابتن محمود الخطيب الصيف الماضي بالساحل الشمالي أثناء قضائه الإجازة الصيفية.

ومنذ ذلك الحين، جرى العمل علي السيناريو في سرية تامة حيث يقوم بتأليف العمل ورشة كتابة يشرف عليها المنتج هشام جمال وبمشاركة المؤلف نور الخطيب وقد تم الانتهاء من السيناريو منذ أسابيع قليلة، ولكن لم تفصح الشركه حتى الآن عن نوعية العمل سواء كان فيلما أو مسلسلا قصيرا.

شركه روزناما للانتاج الفني روزناما شركة روزناما أسطورة النادي الاهلي محمود الخطيب منزل الكابتن محمود الخطيب

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