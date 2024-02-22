مسلسلات رمضان 2024| مسلسل "لحظة غضب" لصبا مبارك

حققت الفنانة صبا مبارك نجاح كبير خلال الفترة الماضية فور عرض مسلسل “بين السطور” على شاشة قناة “أون”، وتستعد للمشاركة في موسم رمضان 2024 المقبل من خلال مسلسل “لحظة غضب”، والذي ينتظره جمهورها بلهفة شديدة، خاصة بعد طرح منصة واتش إت الإلكترونية البوسترات الخاصة به.

قصة مسلسل لحظة غضب

وتدور أحداث مسلسل لحظة غضب في اطار الاثارة والتشويق والغموض، وأثار العمل ضجة كبير قبل عرضه بسبب البوسترات الدعائية له، والتي ظهرت خلال بطلة العمل بملامح حادة ومخيفة وأمامها قالب كعك، والعمل مكون من 15 حلقة، ويتناول العديد من القضايا الاجتماعية التي تظهر المشكلات التي تحدث بين طرفين في علاقة حب والتي تكون حافلة بالرومانسية كما أنها في الوقت نفسه ممزوجة بالتشويق والمفاجات.

أبطال مسلسل لحظة غضب

لحظة غضب من أعمال واتش إت الأصلية ويتضمن 15 حلقة، ويعرض حصريًا عبر المنصة خلال الشهر الكريم وهو من إخراج عبد العزيز النجار، وتأليف مهاب طارق، وإنتاج طارق الجنايني، كما يجمع الفنانين صبا مبارك ومحمد شاهين للمرة الثالثة في موسم دراما رمضان، حيث اجتمع الثنائي في مسلسل "شربات لوز" بطولة الفنانة يسرا، كما شارك الثنائي في بطولة مسلسل "سوتس بالعربي" مع النجم آسر ياسين، وهذا العام يتقابل الثنائي في لحظة غضب 2024.

يذكر أنه يعرض لصبا مبارك خلال الوقت الحالي مسلسل "بين السطور"، ويشاركها بطولته كل من: أحمد فهمي، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، علي الطيب، دنيا المصري وعدد آخر من الفنانين، وهو مأخوذ من فورمات كوري، ومعالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج.

وتدور أحداثه فى إطار تشويقي مليء بالغموض والإثارة، حول صبا مبارك التي تلعب دور إعلامية شهيرة تُدعى (هند سالم)، المتزوجة من حاتم ويجسده النجم أحمد فهمي الذي تنقلب حياته رأسا على عقب ويتحول من وكيل نيابة إلى محامي، ومن ثم تتورط (هند) في قضية ما بسبب رغبتها في إنقاذ برنامجها،كما يتم اتهامها في مقتل جيمي اندرسون لاعب الرماية الذي يلقى حتفه إثر حادث سيارة ولكن تثار الشكوك حول مقتله ليتم الكشف عن الكثير من الأمور في حياتها وماضيها.

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