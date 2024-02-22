الخميس 22 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024| مسلسل "لحظة غضب" لصبا مبارك

مسلسل لحظة غضب
مسلسل لحظة غضب

حققت الفنانة صبا مبارك نجاح كبير خلال الفترة الماضية فور عرض مسلسل “بين السطور” على شاشة قناة “أون”، وتستعد للمشاركة في موسم رمضان 2024 المقبل من خلال مسلسل “لحظة غضب”، والذي ينتظره جمهورها بلهفة شديدة، خاصة بعد طرح منصة واتش إت الإلكترونية البوسترات الخاصة به.

قصة مسلسل لحظة غضب

وتدور أحداث مسلسل لحظة غضب في اطار الاثارة والتشويق والغموض، وأثار العمل ضجة كبير قبل عرضه بسبب البوسترات الدعائية له، والتي ظهرت خلال بطلة العمل بملامح حادة ومخيفة وأمامها قالب كعك، والعمل مكون من 15 حلقة، ويتناول العديد من القضايا الاجتماعية التي تظهر المشكلات التي تحدث بين طرفين في علاقة حب والتي تكون حافلة بالرومانسية كما أنها في الوقت نفسه ممزوجة بالتشويق والمفاجات.

أبطال مسلسل لحظة غضب

لحظة غضب من أعمال واتش إت الأصلية ويتضمن 15 حلقة، ويعرض حصريًا عبر المنصة خلال الشهر الكريم وهو من إخراج عبد العزيز النجار، وتأليف مهاب طارق، وإنتاج طارق الجنايني، كما يجمع الفنانين صبا مبارك ومحمد شاهين للمرة الثالثة في موسم دراما رمضان، حيث اجتمع الثنائي في مسلسل "شربات لوز" بطولة الفنانة يسرا، كما شارك الثنائي في بطولة مسلسل "سوتس بالعربي" مع النجم آسر ياسين، وهذا العام يتقابل الثنائي في لحظة غضب 2024.

يذكر أنه يعرض لصبا مبارك خلال الوقت الحالي مسلسل "بين السطور"، ويشاركها بطولته كل من: أحمد فهمي، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، علي الطيب، دنيا المصري وعدد آخر من الفنانين، وهو مأخوذ من فورمات كوري، ومعالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج.

وتدور أحداثه فى إطار تشويقي مليء بالغموض والإثارة، حول صبا مبارك التي تلعب دور إعلامية شهيرة تُدعى (هند سالم)، المتزوجة من حاتم ويجسده النجم أحمد فهمي الذي تنقلب حياته رأسا على عقب ويتحول من وكيل نيابة إلى محامي، ومن ثم تتورط (هند) في قضية ما بسبب رغبتها في إنقاذ برنامجها،كما يتم اتهامها في مقتل جيمي اندرسون لاعب الرماية الذي يلقى حتفه إثر حادث سيارة ولكن تثار الشكوك حول مقتله ليتم الكشف عن الكثير من الأمور في حياتها وماضيها.

اقرأ أيضاً

مسلسلات رمضان 2024| تفاصيل شخصية سهر الصايغ ضمن أحداث "المعلم"

لحظة غضب موعد عرض مسلسل لحظة غضب موعد اعادة مسلسل لحظة غضب قصة مسلسل لحظة غضب ابطال مسلسل لحظة غضب مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 موعد عرض مسلسل صبا مبارك محمد شاهين دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة شهر الفرحة صبا مبارك مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ قنوات عرض مسلسل لحظة غضب

مواد متعلقة

أمير كرارة لـ"الدستور": "بيت الرفاعى" مختلف وأحمد نادر جلال مخرج عبقرى

دراما رمضان 2024.. عرض "فراولة" لـ نيللى كريم فى النصف الثانى من رمضان

إيناس كامل: أظهر بدور زوجة عنيدة وقوية فى "بيت الرفاعى"

رمضان 2024.. أحمد نادر جلال يلتزم بقانون التصوير في "بيت الرفاعي"

مسلسلات رمضان 2024.. روجينا في ورطة بملابس السجن ببرومو "سر إلهي"

دراما رمضان 2024.. "المتحدة" تكشف عن بوستر جديد لأبطال "إمبراطورية ميم"

مسلسلات رمضان 2024.. أحمد شوبير يزور كواليس "سر إلهي"

مسلسلات رمضان 2024.. ظهور خاص لـ"أحمد غزي" في مسلسل الحشاشين

الأكثر قراءة

اقتصاديون لـ"الدستور": صفقة الاستثمار المباشر "خنقت" الدولار فى السوق السوداء

توقيع صفقة شراكة استثمارية كبرى غدا

النهارده كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأربعاء وتاريخ ليلة النصف

أكبر صفقة استثمار تخنق الدولار فى السوق السوداء

"قمار وفدية".. مدرس فيزياء ونجار كلمة السر فى مقتل طالب الدقهلية

أكبر صفقة استثمار مباشر بشراكة مع كيانات كبرى.. انتعاشة اقتصادية ومئات الآلاف من فرص العمل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «2 - 3»

وائل لطفي

طاقة أمل

ماجد حبته

فتح وحماس فى موسكو!

محمد رفعت

"طابا – العريش".. ضربة معلم

محمد عبدالعزيز

سيدة أخرى من مصر.. نموذج مشرف للمرأة

جلال حمام

وما زال الإفك الصهيونى مستمرًا!

محاسن السنوسي

مرافعة «مصر» تنتصر لحق الشعب الفلسطينى أمام محكمة العدل الدولية

ماجد حبته

مرافعة تاريخية أخرى

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"رويترز": زيارة هنية للقاهرة إشارة قوية بأن مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة مستمرة

الصين لـ"العدل الدولية": الشعب الفلسطيني يكافح من أجل تقرير مصيره

الاحتلال يكثف غاراته على خان يونس ورفح فى اليوم الـ139 من عدوانه على غزة