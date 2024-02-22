الخميس 22 فبراير 2024
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فن

مسلسلات رمضان 2024| تفاصيل شخصية سهر الصايغ ضمن أحداث "المعلم"

سهر الصايغ
سهر الصايغ

تواصل الفنانة سهر الصايغ تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل “المعلم” الذي تخوض به سباق دراما رمضان 2024، بطولة الفنان مصطفي شعبان، وعدد من نجوم الفن، والمقرر عرضه عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتزامن مع عرضه عبر المنصة الرقمية watch it.

وتجسد الفنانة سهر الصايغ شخصية طبية تربطها الأحداث بالفنان مصطفي شعبان ونجله الذي يلعب دوره الفنان الطفل جان رامز ضمن أحداث مسلسل “المعلم”، والتي ستكون شخصية محورّية حيث تلعب دور البطولة النسائية أمام مصطفي شعبان في العمل الفني.

ويظهر الفنان مصطفى شعبان، خلال أحداث مسلسل "المعلم"، بشخصية تاجر سمك في أحد الأسواق، ويدخل خلال الأحداث في العديد من الصراعات مع كبار التجار.

ويقع والد النجم مصطفي شعبان في أزمة مالية بعد تعرضه للسرقة من المنافسين، وهو ما يدفع مصطفى شعبان، للبحث عن الانتقام لوالده الذي دخل السجن.

ويواصل “المعلم” التحقيق والبحث عن الخائن الذي تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وسرقة أمواله ولأن الجميع في دائرة الشك، تتسع دائرة الانتقام الذي تنطبق عليه مقولة كن حريصًا وأنت تصارع الوحوش حتى لا تصبح واحدا منهم.

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القائمة الكاملة لأبطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن في مسلسل المعلم المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 وهم: 

- مصطفى شعبان.

- سهر الصايغ.

- هاجر أحمد.

- أحمد بدير.

- انتصار.

- محمود الليثي.

- أحمد فؤاد سليم.

- محمد العمروسي.

- سلوى عثمان.

- منذر رياحنة.

- محمود الليثي.

- أحمد عبدالله محمود.

- طارق النهري.

- علاء زينهم.

- المسلسل من تأليف محمد الشواف وعمرو الدرديري.

- إخراج مرقس عادل، إنتاج شركة سينرجي.

ومسلسل "المعلم" يندرج إلى مسلسلات رمضان 2024 ذات الـ30 حلقة، وهو من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كما أنه سيعرض على إحدى قنواتها خلال موسم مسلسلات رمضان 2024 القادم، وكانت قد طرحت "watch it" البوستر المبدئي لمسلسل "المعلم" الذي يخوض بطولته مصطفى شعبان، وما زال شعبان وطاقم العمل يستكملون تصوير مشاهد المسلسل.

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