مسلسلات رمضان 2024.. أعمال قدمها عادل حقي قبل مسلسل "المعلم"

يقدم الموسيقار عادل حقي، الموسيقى التصويرية والفواصل لمسلسل المعلم الذي يخوض بطولته النجم مصطفى شعبان، تمهيدا لعرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT الأصلية.

تفاصيل موسيقى عادل حقي لمسلسل المعلم

وكثف الموسيقار عادل حقى جلسات العمل مع المخرج مرقس عادل، والجهة المنتجة لمسلسل “المعلم” للوقوف على التفاصيل الخاصة بالسيناريو والحوار الذي كتبه المؤلف والسيناريست محمد الشواف، لخلق مادة موسيقية مناسبة للعمل، خاصة أن مسلسل “المعلم” ينتمى إلى نوعية الأعمال الدرامية الاجتماعية الشعبية، المليئة بالصراعات إلى جانب بعض المشاهد التي تحتوى على الدراما الرومانسية.

الموسيقار عادل حقي، تعاون مع كبار نجوم الغناء فى مصر والوطن العربي منهم الهضبة عمرو دياب، وأنغام، وأصالة، كما صنع الموسيقى التصويرية للعديد من الأعمال الدرامية الناجحة منها خيانة عهد للنجمة يسرا، والبرنس للنجم محمد رمضان، وغيرها، وفي السطور التالية نستعرض لكم أعمال قدم عادل حقي الموسيقى التصويرية لها.

أعمال شارك فيها عادل حقي

وضمن الأعمال التي قدم لها الموسيقار عادل حقي الموسيقى التصويرية، مسلسل “عملة نادرة” للفنانة نيللي كريم والفنان جمال سليمان، وأحمد عيد، ومحمد فهيم، وفريدة سيف النصر، والمسلسل من تأليف مدحت العدل، ومن إخرج محمد العدل، وإنتاج العدل جروب بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقدم أيضًا، الموسيقى التصويرية لمسلسل “البرنس” وهو من تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة محمد رمضان ونور اللبنانية وأحمد زاهر وروجينا ونجلاء بدر وإدوارد ودنيا عبد العزيز وعبد العزيز مخيون وريم سامي وسلوى عثمان ومحمد علاء وصفاء الطوخي ومحمد حاتم ورحاب الجمل وحازم إيهاب وأحمد داش وإنتاج شركة سينرجي.

كما قدم “حقي” الموسيقى التصويرية لفيلم “الدعوة عامة”، بطولة أحمد الفيشاوى وأسماء أبواليزيد ومحمد عبدالرحمن توتا، وهو من تأليف كريم سامى كيمز وأحمد عبدالوهاب، من إخراج وائل فرج، وتدور أحداثه في إطار من الأكشن والإثارة والكوميديا، وهو من إنتاج شركة الطاهر ميديا برودكشن.