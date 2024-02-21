مسلسلات رمضان 2024| مصادر تكشف لـ"الدستور" تفاصيل جديدة من يحيي وكنوز3

مسلسل يحيي وكنوز هو أحد أعمال الـ “animation” التي تساعد الأطفال والكِبار على معرفة الكثير من المعلومات التاريخية بشكل مشوّق ومختلف.

هو أول فيلم “animation” في مصر والوطن العربي يتحدث بمعلومات موثقة صحيحة للجميع، ويتم عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 عبر إحدى شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتزامن مع عرضه عبر المنصة الرقمية Watch it.

تفاصيل جديدة من مسلسل يحيي وكنوز 3

وكشفت مصادر من داخل العمل الفني لـ"الدستور"، عن تفاصيل جديدة من مسلسل يحيي وكنوز الجزء الثالث منه والذي من المقرر أن تختلف موضوعاته لتتحدث عن الهوية الوطنية وتعريفها وكيف يمكن للطفل أو المشاهد عمومًا الحِفاظ عليها، وعدم الانسياق وراء الأكاذيب التي يروّجها الخارج عن تاريخ المصري القديم.

وأوضحت المصادر أيضًا، أنه من المقرر ضمن مسلسل يحيي وكنوز 3، تناول عدد من العصور منها العصر القديم والبطلمي والمملوكي، بالإضافة إلى التصدي للأكاذيب التي روّجها الغرب عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومن خلال الأعمال الفنية التي عرضت عبر المنصات الرقمية المختلفة.

نجوم جديدة تنضم لـ يحيي وكنوز الجزء الثالث

الفنانة ريهام عبد الغفور هي من الشخصيات الجديدة التي انضمت لأبطال مسلسل يحيي وكنوز3 المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل 2024، من خلال شخصية “نونيا” وهي شخصية جديدة في المسلسل، والتي أكد صنّاعه أنها ستكون مفاجآة الموسم الثالث منه، ولم تقدم بهذا الشكل في أي عمل درامي أو انيمشن من قبل.

كما ستشارك الإعلامية قصواء الخلالي ضمن أبطال مسلسل يحيي وكنوز 3 وستلعب دور الملكة كليوباترا، لتكون هي أحدث الأبطال المنضمين للعمل الفني إلى الآن.

أبطال كرتون يحيي وكنوز 3

عصام السقا الاستاذ عصام

يحيى الطفل إياد

كنوز الطفلة بثينة

نونيا ريهام عبد الغفور

مدام جميلة ليلى عز العرب

كليوباترا قصواء الخليلي

الأستاذ فضولي ياسر الطوبجي