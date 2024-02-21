الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

مسلسلات رمضان 2024| مصادر تكشف لـ"الدستور" تفاصيل جديدة من يحيي وكنوز3

يحيي وكنوز 3
يحيي وكنوز 3

مسلسل يحيي وكنوز  هو أحد أعمال الـ “animation” التي تساعد الأطفال والكِبار على معرفة الكثير من المعلومات التاريخية بشكل مشوّق ومختلف.

هو أول فيلم “animation”  في مصر والوطن العربي يتحدث بمعلومات موثقة صحيحة للجميع، ويتم عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 عبر إحدى شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتزامن مع عرضه عبر المنصة الرقمية Watch it.

 

تفاصيل جديدة من مسلسل يحيي وكنوز 3 

وكشفت مصادر من داخل العمل الفني لـ"الدستور"، عن تفاصيل جديدة من مسلسل يحيي وكنوز الجزء الثالث منه والذي من المقرر أن تختلف موضوعاته لتتحدث عن الهوية الوطنية وتعريفها وكيف يمكن للطفل أو المشاهد عمومًا الحِفاظ عليها، وعدم الانسياق وراء الأكاذيب التي يروّجها الخارج عن تاريخ المصري القديم.

وأوضحت المصادر أيضًا، أنه من المقرر ضمن مسلسل يحيي وكنوز 3، تناول عدد من العصور منها العصر القديم والبطلمي والمملوكي، بالإضافة إلى التصدي للأكاذيب التي روّجها الغرب عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومن خلال الأعمال الفنية التي عرضت عبر المنصات الرقمية المختلفة.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل شخصيات مسلسل يحيى وكنوز 3

مؤلف يحيى وكنوز يفجر مفاجأة عن المسلسل: يرد على أجندات أجنبية

نجوم جديدة تنضم لـ يحيي وكنوز الجزء الثالث 

 

الفنانة ريهام عبد الغفور هي من الشخصيات الجديدة التي انضمت لأبطال مسلسل يحيي وكنوز3  المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل 2024، من خلال شخصية “نونيا” وهي شخصية جديدة في المسلسل، والتي أكد صنّاعه أنها ستكون مفاجآة الموسم الثالث منه، ولم تقدم بهذا الشكل في أي عمل درامي أو انيمشن من قبل.

هكذا تناولت مواقع التواصل الاجتماعي بوستر مسلسل يحيى وكنوز 3

مسلسلات رمضان 2024.. تعرف على شخصيات الجزء الثالث من مسلسل "يحيى وكنوز"

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل شخصيات مسلسل يحيى وكنوز 3

مؤلف يحيى وكنوز يفجر مفاجأة عن المسلسل: يرد على أجندات أجنبية

كما ستشارك الإعلامية قصواء الخلالي ضمن أبطال مسلسل يحيي وكنوز 3 وستلعب دور الملكة كليوباترا، لتكون هي أحدث الأبطال المنضمين للعمل الفني إلى الآن.

أبطال كرتون يحيي وكنوز 3

 

عصام السقا الاستاذ عصام
يحيى الطفل إياد
كنوز الطفلة بثينة
نونيا ريهام عبد الغفور
مدام جميلة ليلى عز العرب 
كليوباترا قصواء الخليلي 
الأستاذ فضولي ياسر الطوبجي

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هكذا تناولت مواقع التواصل الاجتماعي بوستر مسلسل يحيى وكنوز 3

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مسلسلات رمضان 2024.. تعرف على شخصيات الجزء الثالث من مسلسل "يحيى وكنوز"

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هكذا تناولت مواقع التواصل الاجتماعي بوستر مسلسل يحيى وكنوز 3

مسلسلات رمضان 2024.. تعرف على شخصيات الجزء الثالث من مسلسل "يحيى وكنوز"

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل شخصيات مسلسل يحيى وكنوز 3

مؤلف يحيى وكنوز يفجر مفاجأة عن المسلسل: يرد على أجندات أجنبية

رمضان 2024.. تفاصيل مسلسلي الرسوم المتحركة "سر المسجد" و"يحيى وكنوز 3"

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