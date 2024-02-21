مسلسلات رمضان 2024.. تعرف على شخصيات الجزء الثالث من مسلسل "يحيى وكنوز"

حصد البرومو الدعائي للموسم الثالث من مسلسل الأطفال "يحيى وكنوز" على العديد من الإشادات من الجمهور فور طرحه عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للشركة المتحدة.

واستطاع البرومو جذب انتباه المشاهدين يواصل العمل سلسلة نجاحاتها للعام الثالث على التوالي خلال شهر رمضان.

ويلعب عدد من النجوم دور الشخصيات الرئيسية لمسلسل يحيى وكنوز حيث يستكمل إياد أحمد الجندى دوره في العمل للعام الثالث على التوالي ويقوم بدور يحيى في مسلسل يحيى وكنوز، بينما تقدم دور كنوز بثينة هانى مقدمة دور كنوز.

وتلعب الفنانة ريهام عبد الغفور دور "نونيا"، كما تلعب الإعلامية قصواء الخلالي شخصية الملكة كليوباترا،

يلعب النجم عصام السقا دور الأستاذ عصام، وذلك استكمالا لدوره في المسلسل منذ الجزء الأول.

ويجسد الفنان علاء مرسي في دور سينو، فيما يجسد الفنان محمد ثروت في دور الدكتور عجيب.

أبطال الجزء الثالث مسلسل يحيى وكنوز

و يشارك في الموسم الثالث من مسلسل يحيى وكنوز عدد من الفنانين منهم ريهام عبد الغفور وعصام السقا قصواء الخلالي وعلاء مرسي وآخرون، والإشراف على المحتوى الدرامي للناقدة والكاتبة الصحفية علا الشافعي والعمل من تأليف محمد عدلي، ومن إخراج محمد عيد

المسلسل دخل مراحله النهائية من حيث الكتابة والتصوير حيث تم الانتهاء من تصويره بالكامل ودخل العمل مرحلة التحريك.

وكانت منصة WATCH IT الرقمية قد طرحت البوستر الدعائي الرسمي لمسلسل الكارتون “مغامرات يحيى وكنوز 3” والذي تستكمل أحداثه سرد حكايات تاريخ الفراعنة ويحمل الجزء الثالث شعار “أرض الحكايات” وظهر أبطال المسلسل على البوستر وحولهم المعالم الأثرية المصرية القديمة.

وتدور أحداث الجزء الثالث من مسلسل يحيى وكنوز حول مغامرات يحيى وكنوز في أرض الحكايات، حيث يكشف الموسم الثالث عن تأثير التكنولوجيا ودورها المؤثر في مختلف المجالات كما قال مؤلف العمل محمد عدلي ان الموسم الثالث يشتبك بشكل واضح مع الحروب الخاصة بالهوية المصرية، حيث إنه طوال الوقت هناك حروب لسرقة الهوية المصرية وسرقة تاريخنا عن طريق أعمال درامية في منصات أو مقالات عالمية أو أوراق بحثية تنشر في مؤتمرات ليس لها أي دلائل تاريخية وغير حقيقية.

موضحا أن الجزء الثالث يدعم الحفاظ على الهوية المصرية ويؤكد على أنها ليست مجرد جنسية، وأن مصر لديها القدرة على تمصير من عاشوا على أرضها حتى لو لم يكونوا مصريين، مثل الاسكندر وكيلوباترا وغيرهما

الموسم الثاني من “يحيى وكنوز”

وكان الموسم الثاني من "يحيى وكنوز" قد دارت أحداثه في إطار من التشويق من خلال مغامرات يحيى وكنوز والأستاذ عصام وسينو، مع ظهور عدد من الشخصيات الدرامية الجديدة في هذا الموسم أبرزهم شخصية الدكتور عجيب، والذي يجسد دوره الممثل محمد ثروت، وهي شخصية مؤثرة في الأحداث الدرامية تحاول خداع يحيى ورفاقه في بداية الأحداث وتستمر المطاردات بينه وبين يحيى فى العالم الحديث والقديم طول الحلقات.

الجزء الثانى من العمل شارك فى بطولته الطفل إياد يحيى فى دور يحيى، وبثينة هانى فى دور كنوز، وعصام السقا فى دور أستاذ عصام، والفنان علاء مرسى فى دور سينو، ويجسد الفنان محمد ثروت الدكتور عجيب، والفنان القدير سامى مغاورى فى دور عم حسنى والإشراف على المحتوى الدرامي للكاتبة الصحفية والناقدة علا الشافعي رئيس تحرير اليوم السابع.