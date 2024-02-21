الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. أمين بو حافة يضع الموسيقى التصويرية لـ"الحشاشين"

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

أوشك الموسيقار التونسي أمين بو حافة على الانتهاء من وضع الموسيقى التصويرية للمسلسل الدرامي الجديد "الحشاشين" والمقرر عرضه في رمضان المقبل 2024. 

وكان "بو حافة" قد تعاقد على الموسيقى التصويرية للعمل قبل شهرين، حيث تحمس لفكرة المسلسل منذ قراءته الأولى للعمل.

مسلسل الحشاشين رمضان 2024

وانتهى النجم كريم عبدالعزيز وأبطال مسلسل "الحشاشين" من تصوير 80 % من مشاهده. 

وعلى قدم وساق يواصل المخرج بيتر ميمي تصوير الحلقات المتبقية من المسلسل للتفرغ لأعمال المونتاج لتسليم الحلقات بشكل كامل للقنوات العارضة، حيث يعرض المسلسل خلال شهر رمضان المقبل على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. 

وتصدر مسلسل "الحشاشين" بطولة النجم الكبير كريم عبدالعزيز مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية بعد إطلاق الشركة المنتجة وطاقم العمل مجموعة من الصور من كواليس العمل الجديد المقرر أن يكون العمل العربى الأضخم في الموسم الدرامي الرمضاني القادم في عمل مكون من 30 حلقة من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة سينرجي.

وأظهرت الصور الأولى التي تواجد فيها النجم الكبير كريم عبدالعزيز  مجموعة من عوامل الإبهار البصري المنتظر مشاهدتها في الموسم الدرامي الرمضاني بداية من الديكورات المميزة والجذابة خاصة أنها فى عصر قديم ربما لم نشاهده بكثافة فى الدراما العربية على مدار تاريخها، بالإضافة إلى الإضاءة الجذابة والأزياء المبهرة لطاقم العمل، خاصة بطل المسلسل النجم كريم عبدالعزيز الذى يقدم دور زعيم فئة الحشاشين.

أبطال مسلسل الحشاشين 


مسلسل "الحشاشين" من إخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة كريم عبدالعزيز، فتحى عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر على ماهر، وتامر مجدى، وعدد كبير من النجوم الشباب.

الحشاشين مسلسل الحشاشين آمين اب حافة يضع الموسيقى التصويرية للحشاشين امين ابو حافة الموسيقار أمين ابو حافة مسلسل الحشاشين رمضان 2024

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