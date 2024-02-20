أحداث مسلسل "بين السطور" لصبا مبارك.. هل تنجح هند سالم في تجاوز أزماتها؟

استطاع مسلسل بين السطور لصبا مبارك وأحمد فهمي تصدر تريند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية نظرا لأحداثه الشيقة والمتلاحقة.

مسلسل بين السطور لصبا مبارك

وبأحداث ساخنة شاهدتها الحلقات التي عرضت أصبح مسلسل بين السطور الأكثر بحثا بين مسلسلات موسم الأوف سيزون الذي ينتهي بحلول شهر رمضان.

ويعد مسلسل بين السطور بطولة صبا مبارك وأحمد فهمي ومحمد علاء جاميكا احد أبرز المسلسلات الدرامية الجديدة التي تعرضها شبكة قنوات ON في موسم الشتاء.

ويبحث الكثيرون عن موعد عرض مسلسل بين السطور لصبا مبارك وقصته وأبطاله وما ستأول إليه الأحداث عقب مقتل جيمي اندرسون وتوجيه الاتهام لهند سالم وكذلك وفاة والدتها ومحاولة قتلها بعد كشفها لقضية فساد كبري لأحد رجال الأعمال كما تواجه هند سالم العديد من المشاكل بظهور والدها من جديد في حياتها فهل تنجح هند سالم في تجاوز ازماتها والعودة لعملها من جديد وهو ما ستكشف عنه الحلقات القادمة.

وننشر خلال هذا التقرير لمحبي الدراما التلفزيونية موعد عرض مسلسل بين السطور لصبا مبارك وقصته وأبطاله.

موعد عرض مسلسل بين السطور

يعرض مسلسل بين السطور لصبا مبارك ومجموعة متميزة من الفنانين من الأحد إلى الخميس عبر شاشة قنوات ON

موعد عرض واعادة حلقات مسلسل بين السطور على ON

ويعرض مسلسل بين السطور الحلقة الجديدة الحلقة مساء اليوم الثلاثاء على النحو التالي

تعرض الحلقة 18 مسلسل بين السطور على شاشة ON في تمام الساعة الثامنة مساءً وتعاد في تمام الساعة الثانية صباحا ثم تعاد مرة أخرى فى تمام الساعة الثانية ظهرًا اليوم التالي.

وتعرض حلقات مسلسل بين السطور، على قناة ON دراما في تمام الساعة العاشرة مساء، إذ تعرض اليوم الأحد الحلقة الـ 16، والإعادة تكون فى تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم التالى، وتعاد مرة ثانية الساعة الخامسة مساء.

قصة مسلسل بين السطور

تدور أحداث مسلسل الفنانة صبا مبارك بين السطور، فى إطار تشويقي مليء بالغموض والإثارة، حول صبا مبارك التي تلعب دور إعلامية شهيرة تُدعى (هند سالم)، المتزوجة من حاتم ويجسده النجم أحمد فهمي الذي تنقلب حياته رأسا على عقب ويتحول من وكيل نيابة إلى محامي، ومن ثم تتورط (هند) في قضية ما بسبب رغبتها في إنقاذ برنامجها،كما يتم اتهامها في مقتل جيمي اندرسون لاعب الرماية الذي يلقى حتفه أثر حادث سيارة ولكن تثار الشكوك حول مقتله ليتم الكشف عن الكثير من الأمور في حياتها وماضيها.

أبطال وصناع مسلسل بين السطور

مسلسل "بين السطور" مكون من 30 حلقة ومأخوذ من فورمات كورى، وهو معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، ومن بطولة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، دنيا المصرى وعدد آخر من الفنانين.