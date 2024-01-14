الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024| صبا مبارك تخوض السباق الرمضاني بـ لحظة غضب

صبا مبارك
صبا مبارك

تعاقدت الفنانة صبا مبارك على بطولة مسلسل "لحظة غضب"، الذي أعلن المنتج طارق الجنايني عنه، بمشاركة المنصة الرقمية واتش ات والذي من خلاله ستخوض السباق الرمضاني 2024.

ويشارك البطولة أمامها الفنان محمد شاهين، ليكون البطولة المطلقة الأولى له من خلال هذا المسلسل الجديد المكون من 15 حلقة فقط ومن المقرر أن تذاع في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك 2024.

مسلسل لحظة غضب سيكون مكون من 15 حلقة، من إنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى، من إخراج عبد العزيز النجار، وهو مخرج مسلسل حالة خاصة الذى يعرض حاليا بطولة طه دسوقى وغادة عادل

وقرر المنتج طارق الجنايني عرض خوض مسلسل "لحظة غضب" في السباق الرمضاني 2024، ونشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: "بسم الله الرحمن الرحيم توكلنا على الله، مسلسل لحظة غضب رمضان 2024 على Watch it".

أبطال «بين السطور» لـ«الدستور»: شخصيات ومواقف ارتجالية تُميزه عن النسخة الكورية

بين السطور

رمضان 2024.. طارق الجنايني يخوض السباق الرمضاني بـ"لحظة غضب"

وتنتظر الفنانة صبا مبارك عرض مسلسلها الجديد "بين السطور" على قناة أون، أحدي قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويشاركها البطولة فيه الفنان أحمد فهمي، ومحمد علاء جاميكا وعدد كبير من نجوم الفن.

بين السطور

و تستعد شبكة قنوات on لعرض أحدث مسلسلات النجمة صبا مبارك، والفنان أحمد فهمي، والذي يحمل اسم "بين السطور"، خمس حلقات خلال الأسبوع من مسلسل "بين السطور" والذي يتكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي ممزوج بالإثارة ويعتمد على التشويق النفسي.

وسيتم عرض مسلسل "بين السطور"، في نهاية الشهر الجاري يناير، تحديدًا في الـ 28 من يناير، وذلك ضمن مسلسلات الأوف سيزون، والمسلسل هو النسخة المصرية لمسلسل كوري، قامت بالمعالجة الدرامية والإشراف على الكتابة السيناريست نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، وبطولة النجمة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، ودنيا المصرى.

مسلسلات رمضان 2024 صبا مبارك تخوض السباق الرمضاني بـ لحظة غضب لحظة غضب مسلسل لحظة غضب رمضان 2024

مواد متعلقة

نجلاء الحديني: صناع العمل يراهنون على ارتباط الجمهور بشخصيات مسلسل "بين السطور"

أسامة الهادي عن "وبينا ميعاد 2": عائلتي التانية وانتظر رأي الجمهور

المخرج وائل فرج يكشف لـ"الدستور" تفاصيل مسلسله "بين السطور"

الإعلان الدعائي الأول لفيلم الرعب Abigail (فيديو)

حقيقة تقديم محمد رمضان فيلمًا عن حياة "مو صلاح"

أول تعليق من طه دسوقى بعد نجاح أولى حلقات "حالة خاصة"

تفاصيل شخصية صبا مبارك فى "بين السطور"

أغنية "واحد طيب" لمدحت صالح من مسلسل "وبينا ميعاد 2"

الأكثر قراءة

وول ستريت جورنال: عملية الاحتلال العسكرية للسيطرة على جنوب غزة "صعبة"

كام طوبة اليوم 2024 في محافظات مصر.. إليك ورقة نتيجة اليوم

دعاء أول ليلة.. عبارات تهنئة بمناسبة شهر رجب 1445 / 2024

أمطار على السواحل الشمالية.. وانخفاض الحرارة مستمر

مساعدة مصر لحماس من خلال الأنفاق وتهريب قيادات المقاومة.. ما الحقيقة؟

متوفر جميع ترددات قنوات بين سبورت الناقلة لكأس أفريقيا 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أكاذيب الكذابين بالفطرة

د.أحمد الخميسى

من أحلام السعادة إلى وقائع الإبادة

وائل لطفي

الجماعة الكافرة!

د هند جاد

دكر فاخر.. على الآخر

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى

ماجد حبته

مندبة جديدة فى باب المندب!

وائل لطفي

سنوات الاقتصاد

محمد رفعت

بين البايع والمشترى..!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 15 عاملا من قطاع غزة في بديا غرب سلفيت

غرق عشرات مراكز الإيواء فى قطاع غزة بفعل مياه الأمطار الغزيرة

معاريف: جندي الاحتياط المقتول في غزة تابع للواء "ساعر مجولان"