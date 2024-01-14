مسلسلات رمضان 2024| صبا مبارك تخوض السباق الرمضاني بـ لحظة غضب

تعاقدت الفنانة صبا مبارك على بطولة مسلسل "لحظة غضب"، الذي أعلن المنتج طارق الجنايني عنه، بمشاركة المنصة الرقمية واتش ات والذي من خلاله ستخوض السباق الرمضاني 2024.

ويشارك البطولة أمامها الفنان محمد شاهين، ليكون البطولة المطلقة الأولى له من خلال هذا المسلسل الجديد المكون من 15 حلقة فقط ومن المقرر أن تذاع في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك 2024.

مسلسل لحظة غضب سيكون مكون من 15 حلقة، من إنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى، من إخراج عبد العزيز النجار، وهو مخرج مسلسل حالة خاصة الذى يعرض حاليا بطولة طه دسوقى وغادة عادل

وقرر المنتج طارق الجنايني عرض خوض مسلسل "لحظة غضب" في السباق الرمضاني 2024، ونشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: "بسم الله الرحمن الرحيم توكلنا على الله، مسلسل لحظة غضب رمضان 2024 على Watch it".

بين السطور

وتنتظر الفنانة صبا مبارك عرض مسلسلها الجديد "بين السطور" على قناة أون، أحدي قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويشاركها البطولة فيه الفنان أحمد فهمي، ومحمد علاء جاميكا وعدد كبير من نجوم الفن.

بين السطور

و تستعد شبكة قنوات on لعرض أحدث مسلسلات النجمة صبا مبارك، والفنان أحمد فهمي، والذي يحمل اسم "بين السطور"، خمس حلقات خلال الأسبوع من مسلسل "بين السطور" والذي يتكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي ممزوج بالإثارة ويعتمد على التشويق النفسي.

وسيتم عرض مسلسل "بين السطور"، في نهاية الشهر الجاري يناير، تحديدًا في الـ 28 من يناير، وذلك ضمن مسلسلات الأوف سيزون، والمسلسل هو النسخة المصرية لمسلسل كوري، قامت بالمعالجة الدرامية والإشراف على الكتابة السيناريست نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، وبطولة النجمة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، ودنيا المصرى.