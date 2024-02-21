الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

هاني فرحات: "ليال سعودية مصرية" تخلق تكامل وتعاون بين البلدين

هاني فرحات
هاني فرحات

أعرب الموسيقار هاني فرحات عن فخره وسعادته بالنجاح الكبير الذي حققته أولى الليالي السعودية المصرية التي أقيمت اليوم بدار الأوبرا المصرية بحضور وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني والمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه وتواجد فني ضخم ودعم من هيئة الترفية والمستشار تركي آل الشيخ صاحب مبادرة التعاون الذي سيساهم في مزيد من الرقي والتقدم للفن العربي؛ لأن مصر والسعودية بلد واحد وتعاونهما يقود العالم العربي لأعمال فنية عالمية لأنهما يمتلكان كل الإمكانيات. 

وأكد فرحات أن المفأجات ستكون كبيرة خلال الفترة المقبلة في كافة المجالات الفنية".

وتابع شرف أن ااتواجد في هذه الليلة على المسرح مع محمد منير وما شاهدته في الليلة يبشر اننا سنقدم  أعمالأ عالمية  وشرفت  ان محمد  منير طلب مني ان اصعد معه علي المسرح لانه النجم الإستثنائي  وإصراره على الغناء رغم  ظروفه الصحية وكسر يده صباح يوم الحفل يؤكد ان الجميع لدية رغبة في مواصلة العمل لإنجاز مشروعات فنية إستثنائية ".

حفل ليالي مصرية سعودية 

وأقيم أول حفل من حفلات ليالي مصرية سعودية بالتنسيق مع وزارة الثقافة المصرية بقيادة وزيرة الثقافة د. نيفين الكيلاني، وتحت رعاية تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية.

وحملت باكورة حفلات "ليالي مصرية سعودية"  الكثير من المفاجآت التى ابهرت عشاق الموسيقى الجادة فى الوطن العربي بأكمله، وكان أبرز المفاجآت مشاركة الموسيقار عمر خيرت، الذى شارك بباقة من أروع أعماله الخاصة التى تتنوع إيقاعاتها بين السريع الحماسي والهادئ الرومانسي، وباتت جواهر فنية تجمل دنيا الألحان المصرية والعربية.

وشارك الموسيقار عمر خيرت  بالعزف على المسرح، مع الكينج محمد منير، خلال الفاصل الثانى من الحفل.

وتم تجهيز المسرح الكبير على أعلى مستوى لاستقبال هذا الحدث الذي يعد استثنائيًا تمتزج فيه الأصالة وعبق الزمن الجميل الراقي بروعة الحاضر ورونقه الذي ينعكس في بصمات جمالية يشاهدها الحاضرون والجمهور بداية من الستائر، والكراسي والديكورات على المسرح، والتى تم تجهيزها لمدة 72 ساعة، بقيادة نخبة من مهندسي الصوت والإضاءة، والإخراج العالميين.

واحيا الحفل أيضا النجم ماجد المهندس والنجمة شيرين عبد الوهاب الكينج محمد منير. 

حفلات "ليالى مصرية سعودية" بالأوبرا

وتقام حفلات "ليالي مصرية سعودية" ضمن بروتوكول التعاون الذى تم بين وزارة الثقافة المصرية، وهيئة الترفيه السعودية، فى إطار تقديم مجموعة كبيرة من الأنشطة الفنية المشتركة في مجالات فنية عديدة، مثل الموسيقى العربية والأوبرا والباليه، إلى جانب عروض مسرحية، سواء مسرحًا عالميًا أو مصريًا معاصرًا.

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