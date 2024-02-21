ألبرت شفيق: لدينا استعداد خاص لشهر رمضان ونمتلك وجبة دسمة من الدراما سترضى جميع الأذواق

قال ألبرت شفيق، رئيس قطاع التليفزيون بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن "المتحدة" لديها في رمضان وجبة متكاملة من أفضل المسلسلات التاريخية والاجتماعية.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "في المساء مع قصواء" الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي على قناة "CBC"، أن "المتحدة للخدمات الإعلامية" لديها مجموعة من أفضل البرامج الدينية ستعرض عبر شاشات المتحدة في شهر رمضان، على رأسها برنامج خاص لـ الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر.



وأوضح ألبرت شفيق أنه سيتم نقل صلاة التراويح بشكل يومي عبر قناة الحياة طوال شهر رمضان المقبل.



وأكمل رئيس قطاع التليفزيون بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فتحنا أسواقا جديدة للدراما المصرية في شرق آسيا بعد انتشارها العربي.

وأكد ألبرت شفيق، رئيس قطاع التليفزيون بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن تحرك وتغير الإعلام أصبح سريعًا، لأن متغيرات العصر تتحرك بسرعة فائقة، فما حدث من متغيرات منذ 2011 لم يحدث في 40 سنة، مشيرًا إلى أن تغير وسائل الإعلام لم يحدث في مصر فقط، بل في العالم أجمع.



ونوه بأن العالم التقليدي ما زال له المشاهد والمستمع الخاص به، فالمواطن عند حدوث مشكلة، مثلما رأينا في أزمة حرب غزة، رأيناه يعود للوسائل التقليدية مرة أخرى، لذلك الإعلام الإلكتروني لم يسحب البساط بشكل كامل من التقليدي.



كما أوضح ألبرت شفيق أن الترفيه جزء كبير من الإعلام، ودور الإعلام صناعة الترفيه والثقافة والوعي، مشيرًا إلى أن المصداقية والتنوع وتلبية الاحتياجات للمواطن معايير أساسية لنجاح أي وسيلة إعلامية.

وتابع أن هناك نظاما متكاملا يتم اتباعه داخل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلف الشاشة يدير حركة البرامج والعاملين داخل المنظومة.

وجبة درامية دسمة

في سياق آخر، قال إلبرت شفيق: لدينا استعداد خاص لـ شهر رمضان، ونمتلك وجبة دسمة من الدراما سترضي جميع الأذواق المصرية، متابعًا: "نستعد، حاليًا، لرمضان، ولدينا وجبة رمضانية دسمة ترضي جميع الأذواق، لدينا مسلسلات تاريخية ودراما اجتماعية وتشويقية وشعبية وكوميدية وفانتازيا".



وأكمل رئيس قطاع التليفزيون بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن الأعمال الدرامية في شهر رمضان تُقدم لنا دائما كٌتابا وممثلين ومخرجين جددا، لافتًا إلى أن مسلسل "الحشاشين" من المسلسلات الهامة ذات الإنتاج الضخم، و"به شغل عظيم ولم يحدث مثل هذه الإنتاج الضخم قبل ذلك في الدراما المصرية".



ونوه بأن مسلسل "مسار إجباري" من المسلسلات الشبابية، ويتم من خلاله تقديم نجوم جدد من خلال الاعتماد عليهم في البطولة المطلقة.



ولفت ألبرت شفيق إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كان لديها تحد كبير في تقديم وجبة دسمة متنوعة من أفضل المسلسلات في شهر رمضان المقبل.



اختتم شفيق قائلا: إن منصة "watch it" حققت نجاحات كبيرة للغاية، خلال الفترة الماضية، ولديهم إنتاج مختلف".