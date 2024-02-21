هكذا تناولت مواقع التواصل الاجتماعي بوستر مسلسل يحيى وكنوز 3

بحث الكثير من المتابعين عن تفاصيل شخصيات مسلسل يحيى وكنوز 3 عبر وسائل البحث المُختلفة، وذلك بعد أن تم عرض البوستر الدعائي وكذلك البرومو للمسلسل الذين حققا نجاحا كبيرًا في تشويق الجمهور لمتابعة أحداث المسلسل هذا العام.

مسلسل يحيى وكنوز 3

ومن المقرر عرض مسلسل يحيى وكنوز 3 في رمضان القادم 2024، وذلك ضمن قائمة الأعمال الفنية للموسم الرمضاني 2024.

وحققت الأجزاء السابقة للمسلسل نجاحًا ملحوظًا وهو ما جعل القائمين عليه ينفذون جزء ثالث له، كما كان أحد أسباب تشوق الجماهير لعرضه.

بوستر مسلسل يحيى وكنوز 3

وقد حقق البوستر الدعائي لمسلسل الرسوم المتحركة يحيى وكنوز3 المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 على أحد شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تفاعلات واسعة، كما تصدر محركات البحث المُختلفة.

وكان بين أبرز مظاهر إعجاب الجماهير بالبوستر التشويقي للمسلسل، التعليقات التي جاءت مرحبة بعرضه والداعية إلى متابعته.

إذ قال أحد المتابعين "علموا أطفالكم أن مصر طول عمرها دولة إسلامية حتى قبل ولادة النبي محمد (ﷺ) لأن مصر كانت أرض ظهر فيها معظم الأنبياء والرسل والدين عن الله الاسلام تبقى مصر طول عمرها دولة اسلامية يعنى ولا فرعونية ولا قبطية مصر اسلامية وعاشت مصر دولة إسلامية".

يوضح "الدستور" بالتزامن مع حالة التفاعل تلك بعض التفاصيل عن شخصيات العمل الفني وقصته.

قصة مسلسل يحيي وكنور 3

إذ أن مسلسل يحيى وكنوز المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 هو مسلسل موجه للأطفال، وقد استعرض الجزء الثاني منه الحضارة المصرية القديمة ولكن بمعالجة عصرية.

وكانت أحداث المسلسل مليئة بالمفاجآت، إذ أنه دارت حول “يحيى” وأصدقاءه الذين يخوضون رحلات لاستكشاف كنوز مصر من الآثار والمدن الساحلية، وأبرز المسلسل العراقة المصرية والحضارة الفرعونية.

أبطال وصناع مسلسل يحيى وكنوز 3

أما عن أبطال مسلسل يحيي وكنور 3 المقرر عرضه في رمضان القادم 2024، فإنه سيشارك فيه الطفل إياد يحيى في دور يحيى، وكذلك بثينة هاني فى دور كنوز، والنجم عصام السقا في دور أستاذ عصام، والفنان علاء مرسي في دور سينو، والفنان محمد ثروت في دور الدكتور عجيب، وهي شخصية لها تأثير خاص في الأحداث الدرامية فهي تحاول خداع يحيى ورفاقه، وتستمر المطاردات بينه وبين يحيى في العالم الحديث، والقديم طول الحلقات، أما الفنان سامي مغاوري يظهر في دور عم حسني، والمسلسل من تأليف محمد عدلي.

وكان قد شارك في بطولة الجزء الثاني كل من عصام السقا، خالد سليم، أحمد العوضي، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال، ومحمد ثروت، والعديد من نجوم وضيوف الشرف، والعمل من إخراج محمد عيد.

وبدورها كانت قد طرحت منصة WATCH IT الرقمية البوستر الدعائي الرسمي لمسلسل الكارتون “مغامرات يحيى وكنوز 3” والذي تستكمل أحداثه سرد حكايات تاريخ الفراعنة ويحمل الجزء الثالث شعار“أرض الحكايات” كما كان قد ظهر أبطال المسلسل على البوستر وحولهم المعالم الأثرية المصرية القديمة.