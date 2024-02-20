الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

قائمة أكلات لشهر رمضان توفر عليك وقت ومجهود

شوربة الكريمة
شوربة الكريمة

تبحث عدد كبير من السيدات خلال شهر رمضان 2024 عن أبزر الأكلات التى يمكن تنفيذها خلال شهر رمضان، وهو ما يدفعهم للبحث المستمر عبر محرك البحث جوجل عن التفاصيل الخاصة بأبرز أنواع الأكلات.

ونوضح فى السطور التالية مجموعة من أبرز طرق عمل شوربة الكريمة بطرق مختلفة. 

طريقة عمل شوربة الكريمة بالمشروم

المقادير

مشروم طازج

4 ملاعق دقيق

4 أكواب حليب سائل

مكعب ماجى

ملح

فلفل

طريقة التجهيز:

قومى بخلط كل من الدقيق والحليب بشكل جيد.

قومي بوضع الخليط   على النار وحركيهم إلى أن يصبح الخليط متجانسًا، مع اضافة المرقة.

  استمرى بالتحريك إلى أن يغلى المزيج وذلك عند ظهور الفقاعات.

  اضيفى كمية الفطر التى ترغبين بها.

 

شوربة الكريمة بالشوفان:

 

المقادير:

ملعقتان كبيرتان شوفان

ملعقة كبيرة من الطحين

حبة بطاطا كبيرة

زيت للطبخ

جزرة متوسطة

عشرون غرامًا من مرقة الدجاج

بصلة متوسطة الحجم

ملح، فلفل أسود

 

طريقة التحضير

- قومى بسلق البطاطا وطحنها بعد ذلك بالخلاط.

- افرمى البصل وحمريه بالزيت ثم اضيفى كلا من الجزر المبشور والطحين ومرقة الدجاج والبطاطا والشوفان والماء والفلفل الأسود والملح.

- اتركيهم على النار إلى أن يصبح قوام الشوربة خثرًا وتنضج.

شوربة الكريمة بالذرة

 

المقادير

ثلاثة أكواب من مرقة الدجاج

علبة من الذرة المسلوقة

نصف كوب من الحليب

نصف كوب من الحليب المركز السائل

كوب من الدجاج المسحب

ملعقة من النشا

ملعقة من الليمون المعصور

ملعقة صويا صوص صغيرة

ثلاث ملاعق من الماء

بيضة

 

طريقة التحضير

 

  قومى بتصفية علبة الذرة من الماء الموجود فيها ووضع الحبوب فى قدر مناسب.

  قومى بتقطيع الدجاج المسلوق إلى مكعبات واضيفيها للقدر.

  اضيفى ثلاثة أكواب من مرق الدجاج إلى القدر.

  قومى بإضافة الحليب المركز والحليب العادى وعصير الليمون.

  اتركى المكونات المذكورة جميعها على نار حامية لكن دون أن تتركيها تصل لدرجة الغليان.

  قومى بإذابة النشا فى ماء بارد واضيفيه إلى الخليط واستمرى بالتحريك إلى أن يقارب الخليط من الوصول لدرجة الغليان.

- اضيفى الصويا صوص.

  اضربى البيضة فى صحن جانبى ومن ثم قومى بإضافتها بالتدريج مع استمرار التحريك.

  اتركى الشوربة لمدة دقيقتين على النار وقدميها بعد ذلك واستمتعى بمذاقها اللذيذ.

قبل رمضان طرق عمل شوربة الكريمة بأشكال مختلفة شوربة الكريمة بأشكال مختلفة طرق عمل شوربة الكريمة الكريمة شوربة الكريمة

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