بمكونات اقتصادية.. طريقة إعداد شوربة الكريمة بالمشروم والدجاج

يحتاج الأطفال إلى ألوان مختلفة من الطعام لكي يحصل على المعادن والفيتامينات اللازمة لبناء الجسم، وفي ظل وجود عدد كبير من الأطفال الانتقائين الذين يفضلون طعام على الأخر، أصبح لابد من وجود بديل ذو مذاق جيد ويمكن من خلاله تقديم ما يحتاجه الطفل من الغذاء من دون أن يشعر.

شوربة الكريمة بالفراخ والمشروم تحقق المعادلة الصعية، فهي تقدم في قوام سائل لا يدرك الطفل إنها تضم الفراخ والمشروم المفيدين لصحته، ولكن دون أن يراهم، وفي السطور التالية نقدم طريقة شوربة الكريمة بالفراخ والمشروم، وبمكونات اقتصادية.

المكونات:

نصف كيلو من صدور الدجاج

ربع كيلو من المشروم الفريش أو المعلب

3 معالق سمنة

3 معالق زبدة

معلقة صغيرة ثوم

بصلة صغيرة

ملح

فلفل

بهارات فراخ

زعتر

كوب من كريمة الطهي ويمكن استبدالة ب3 أكواب من اللبن

كوب ماء

2 معلقة من القشطة

الطريقة:

في وعاء على النار نقوم بتحمير البصلة المقطعة مسبقًا إلى قطع صغيرة، وبعدما تحصل على لون أصفر نضيف الفراخ المقطعة قطع صغيرة أيضًا، ونستمر في التقليب، حتى تنضج الفراخ ونضيف إليها الدقيق ثم المشروم، ومن الهم أن نعرف أن المشروم ينضج بسرعة لذلك نؤخر عملية إضافته المشروم إلى المرحلة الأخيرة.

بعدما ينضج المشروم والفراخ معًا، نضيف كوب الماء وكوب كريمة الخفق، ويمكن أن نستغنى عن كريمة الخفق بإضافة اللبن، مع الاستمرار في التقليب وهنا يمكن أن نضيف الماء أو شوربة أو لبن، لضبط القوام إلى الحد الذي تريده، وفي أخر مرحلة وبعد نضج جميع المكونات معًا نضيف الملح والفلفل والبهارات والزعتر ومعلقة الزعتر.

نأخذ نصف المكونات لخفقها ثم إضافتها إلى قطع الفراخ، وفي حال كان الطفل لا يفضل تناول الفراخ والمشروم في صورتهم الطبيعة، قومي بخفق جمبع مكونات الشوربة، وتقدم إليه بقوام سائل تمامًا، كما أنه يمكن إضافة شبت للتزيين.