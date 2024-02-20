أفكار إفطار شهر رمضان 2024.. طريقة عمل وصفة الكبسة باللحمة

خلال شهر رمضان تبحث الكثير من السيدات عن وصفات مميزة يمكن تحضيرها، خلال شهر رمضان وذلك من أجل تحضير وصفات مميزة وجذابة خلال إفطار شهر رمضان 2024، ونقدم فى السطور التالية طريقة عمل وصفة الكبسة باللحمة ودرسينج مختلف، وهى واحدة من أبرز الوصفات التى يمكن الاعتماد عليها خلال شهر رمضان الكريم.

طريقة عمل كبسة اللحمة

المكونات:

3 أكواب أرز بسمتي ذهبي.

5 أكواب مياه أو شوربة.

ربع ملعقة صغيرة قرفة، أو عود قرفة.

2 فص حبهان.

2 فص قرنفل.

رشة بسيطة من العصفر.

3 حبات كبابة صيني.

ربع ملعقة روح الزعفران.

بصلة.

طماطم.

مكسرات للتقديم.

لحمة مكعبات حسب الكمية المتاحة.

طريقة تحضير كبسة اللحم

شوحى البصل على النار مع اللحم حتى يأخذ اللحم لون تحمير الشهى.

ثم ضيفى الطماطم المبشورة والقرفة والفلفل الأسود وورق اللورا والكبابة الصيني والحبهان والعصفر والقرنفل.

ثم ضيفي ماء مغليا ويترك اللحم حتي ينضج.

سوف نلاحظ قلة الماء بعد نضج اللحم فنزيد ماء مغلي بـ 5 أكواب.

ثم ضيفي الملح وضعي الأرز المغسول والزعفران وملعقة سمن أو زيت.

ثم اتركيه يغلي ويتشرب.

ثم ضعي الشياطة وقومي بتهدئة النار ويتم تسويته مثل الأرز.

ثم حضري مقلاة وضعي القليل من السمن أو الزيت حمري المكسرات.

بعد نضج الأرز ضعيه في طبق التقديم ويزين بالمكسرات المحمرة.

حال إضافة زبيب يجب نقع الزبيب نصف ساعة قبل إضافته للأرز.

يستغرق وقت تحضير الوصفة مدة ساعة إلا ربع

ويمكن التغير فى تلك الوصفة من خلال تحضير صوص مميز بجانها وذلك للتغير عن النمط المتعارف عليه لتحضير الكبسة باللحمة، فيمكن عمل درسينج مميز من الأفوكاداو.

طريقة عمل درسينج الأفوكادوا

المكونات:

افوكادوا مهروس.

طماطم قطع.

فلفل ألوان قطع.

ثوم مهروس.

زيت زيتون.

ملح وفلفل وبهارات.

الطريقة:

تخلط المكونات كلها معا فى وعاء واحد.

ضعي زيت الزيتون على الوجه.