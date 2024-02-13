أفكار فطار رمضان 2024.. طريقة عمل صدور الدجاج بصوص الليمون مع البطاطس المهروسة

أسابيع قليلة تفصلنا عن بدء شهر رمضان المبارك وفي ظل ارتفاع الأسعار تبحث ربات البيوت عن وجبات إفطار تكون متكاملة لكي يقدمونها إلى أسرتهن في هذا الشهر الكريم.

أفكار فطار رمضان 2024

ومن تلك الوصفات وصفة صدور الدجاج بصوص الليمون مع البطاطس المهروسة، فهي واحدة من أهم الوجبات والوصفات المحببة للجميع خاصة في فصل الشتاء، وفي ظل ارتفاع بعض الأسعار يبحث الكثير عن تقديم أكبر كمية من الطعام ولكن بطعم مميز وتكون وجبة متكاملة من البروتين والنشويات والخضروات.

طريقة عمل صدور الدجاج بصوص الليمون والبطاطس المهروسة

ويقدم “الدستور” كيفية عمل صدور الدجاج بصوص الليمون والبطاطس المهروسة ضمن أفكار فطار رمضان 2024 لأنها تعتبر وجبة اقتصادية متكاملة لأنها لا تحتاج إلى المزيد من المكونات ويمكن تناولها بجانب السلطة الخضراء والخضار السوتيه.

المقادير:

مدة التحضير: 45 دقيقة.

تكفي: لشخصين

صدور الدجاج: نصف كيلو من صدور دجاج بدون جلد أو عظم.

زيت الزيتون: 1 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ملح: ملعقة صغيرة من الملح.

ال فلفل الأسود: ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود.

مرقة الدجاج: ربع كوب مرقة دجاج.

الزبدة: 3 ملاعق كبيرة زبدة مُذابة.

عصير الليمون: 2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

الروز ماري: 2 ملعقة صغيرة روزماري طازج مفروم.

الثوم المهروس:1 ملعقة صغيرة ونصف من الثوم المهروس.

البطاطس: نصف كيلو بطاطس مقشّرة ومقطّعة مكعبات.

الزبدة: 60 جرام زبدة مكعبات

الحليب: 1 كوب حليب ساخن.

جوزة الطيب: رشة من جوزة الطيب.

خطوات تحضير صدور الدجاج بصوص الليمون والبطاطس المهروسة

الخطوة الأولى:

نقوم بتتبيل صدور الدجاج بالملح والفلفل الأسود من الجانبين ثم نقوم بتشويحهم بزيت الزيتون في مقلاة على نار متوسطة.

الخطوة الثانية:

نستمر بتقليبهم وعند تحميرهم من الجانبين نخرجهم ونضعهم في صينية أو قالب فرن مع توزيع زيت الزيتون الفائض بقاع القالب.

الخطوة الثالثة:

نقوم بفرم الروزماري فَرمًا ناعمًا قَدر الإمكان وإذا لم يتوفر روزماري طازج نستخدم الروز ماري المجفّف ولكن مع تقليل الكمية.

الخطوة الرابعة:

في وعاء صغير نقلب كل مكونات التتبيلة معًا "زبدة - عصير ليمون - مرقة دجاج - ثوم - روزماري" مع رشة من الملح والفلفل الأسود.

الخطوة الخامسة:

نقوم بتوزيع التتبيلة على صدور الدجاج ونغطي الوجه بورق ألمونيوم وندخلهم إلى فرن ساخن بحرارة 180° لمدة 25 دقيقة تقريبًا وقُرب الإنتهاء نُزيل الغطاء ونترك الدجاج حتى يتحمر وجهها.

الخطوة السادسة:

في هذه الأثناء نبدا بتجهيز بيوريه البطاطس، نقوم بتقطيع البطاطس إلى مكعبات وسلقها بماء والقليل من الملح ثم تصفيتها من الماء ووضعها بنفس القدر.

الخطوة السابعة:

نقوم بهرس البطاطس جيدًا حتى تصبح ناعمة تمامًا.

الخطوة الثامنة:

يتم تسخين الحليب وأضافته إلى البطاطس مع التقليب الجيد حتى تتشربه البطاطس.

الخطوة التاسعة:

نُعيد القدر إلى النار ونُضيف الزبدة ثم الملح وجوزة الطيب ونقلّب جيدًا ليتجانس الخليط ثم نرفعه عن النار

الخطوة العاشرة:

بعدما تحمرت صدور الدجاج أخرجيها من الفرن وضعي كمية من البطاطس المهروسة بطبق التقديم وفوقها صدر الدجاج ووزعي كمية من صوص الدجاج على البطاطس المهروسة

الخطوة الحادية عشرة:

قومي بتقديم صدور الدجاج بالروزماري مع البطاطس المهروسة ساخنة.