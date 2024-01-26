تعرف على طريقة عمل كبسة الدجاج بأسهل طريقة وبمكونات بسيطة

تعتبر كبسة الدجاج من أكثر الاكلات التى يرغب الكثير منا تناولها بشكل مستمر، مما يدفع الكثير للبحث عن الطريقة الخاصة بها خاصة خلال فصل الشتاء يزداد رغبة لناس فى تناول الكبسة بالدجاج، وتسلط الضوء في السطور التالية على التفاصيل الكاملة عن طريقة عمل كبسة الدجاج وذلك لتوضيح التفاصيل الكاملة عن كبسة الدجاج.

طريقة عمل كبسة الدجاج

أولًا المكونات

دجاجة مقطعة

2كوب أرز بسمتى

بهارات كبسة

فلفل أخضر مفروم

طماطم مفرومة

ملح وفلفل أسود

بصلة مفرومة

زيت زيتون

طريقة تحضير كبسة الدجاج

شوحى الدجاج فى الزيت حتى يصبح لونه ذهبيا ثم نرفعه من على النار حتى لا يتحول لونه إلى لون داكن.

شوحى البصل ونضيف البهارات والملح والفلفل ثم نضع كمية من الماء ونعيد الدجاج ليكتمل النضج بشكل تام.

بعد نضج الدجاج نرفعه ونضيف الأرز فى نفس الشوربة التى نضج بها الدجاج.

الآن يمكنك إضافة الطماطم المفرومة والفلفل المفروم ونترك الأرز ينضج معهم.

ضعى الدجاج فى الفرن تحت الشواية ليأخذ اللون الذهبى ثم تغرف الكبسة فى سرفيس كبير الحجم وفوقها الدجاج وتقدم ساخنة.

يمكنك تقديم الكبسة بالدجاج مع السلطات مثل سلطة الحمص أو السلطة الخضراء، وطبق البطاطس المحمرة حتى تكون سفرتك جديدة وتنال إعجاب أسرتك.

كبسة لدجاج مفيدة للصحة بسبب البهارات

كبسة الدجاج نعتبر من الاكلات المميزة على السفرة المصرية خاصة خلال فترة العزومات فيمكن الاعتماد عليها بشكل كبير فهي من أكثر الأكلات المميزة التى يمكنك تناولها خاصة أنها مغذية بشكل كبير لما تحتويه من بهارات وكذلك يوجد بها دجاج وهو ما يزيد من فوائدها بشكل كبير.