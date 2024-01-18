الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خطوة بخطوة.. تعرفي على طريقة عمل القرنبيط المقلي على الطريقة المصرية

القرنبيط
القرنبيط

القرنبيط المقلي على الطريقة المصرية واحد من أهم وجبات الغداء والوصفات  المحببة للمصريين خاصة في فصل الشتاء، وفي ظل ارتفاع بعض الأسعار يبحث الكثير عن تقديم أكبر كمية من الطعام ولكن بطعم مميز وتكون وجبة متكاملة من البروتين والنشويات والخضروات، مما جعلنا ننشر طريقة عمل القرنبيط المقلي على الطريقة المصرية في المنزل.

خطوة بخطوة.. تعرفي على طريقة عمل القرنبيط المقلي على الطريقة المصرية 

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طريقة عمل القرنبيط المقلي على الطريقة المصرية:
ويقدم “الدستور” كيفية عمل القرنبيط المقلي على الطريقة المصرية لأنها تعتبر وجبة اقتصادية متكاملة لأنها لا تحتاج إلى المزيد من المكونات ويمكن تناولها بجانب السلطة الخضراء أو المخلل والعيش البلدي.

ونقدم إليك في هذا التقرير طريقة عمل القرنبيط المقلى على الطريقة المصرية في خطوات سهلة وبسيطة:

طريقة عمل القرنبيط المقلى على الطريقة المصرية:

القرنبيط: ثمرة قرنبيط متوسطة الحجم.

الملح: ١ ملعقة صغيرة من ااملح.
الكمون : ١ ملعقة صغيرة من الكمون.
الفلفل الاسود: ١ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

الدقيق: ١ كوب دقيق أبيض فاخر.

البيض: 4 حبات بيض احمر.
الكزبرة الخضراء: ١ حزمة كزبرة خضراء مفرومة.
الشبت: ١ حزمة من الشبت مفرومة.

الثوم:  نصف رأس ثوم صغيرة مقشرة ومفرومة.

اللبن: ١ كوب لبن حليب.

البيكنج بودر: ١ معلقة صغيرة من البيكنج بودر.

الزيت: زيت مناسب  للقلى.

 

طريقة تحضير القرنبيط المقلى على الطريقة المصرية

الخطوة الأولى:
في البداية قومي بتقسيم القرنبيط إلى زهور متوسطة الحجم.

الخطوة الثانية:
في إناء عميق قومي بوضع الماء المغلى مع الملح والكمون.

الخطوة الثالثة:
قومي بوضع زهور القرنبيط في الماء المغلى لمدة 5 دقائق حتى تنضج.

الخطوة الرابعة:
قومي برفع زهور القرنبيط واتركيها تبرد ثم ابدأي في تحضير الخلطة.

الخطوة الخامسة:
في إناء عميق قومي بوضع الدقيق وملعقة صغيرة من كل من الملح والفلفل الأسود والكمون .

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الخطوة السادسة:
قومي بإضافة الخضرة المفرومة والثوم المهروس وملعقة صغيرة بيكنج بودر وكوب اللبن و البيض.

الخطوة السابعة:
يمكن في تلك الخطوة إضافة معلقة بقسماط مفروم أو نشا للحصول على قوام مقرمش حسب الرغبة .

الخطوة الثامنة:
قومي بتقليب الخليط جيدا حتى يصبح قوامه متماسكا أو كريمي.

الخطوة التاسعة:
في إناء عميق قومي بإضافة الزيت بحيث يكون كثيفا ويغطى ثمرات القرنبيط، وضعيه على نار عالية.

الخطوة العاشرة:
قومى بوضع ثمرات القرنبيط في الخليط السابق وغطيه جيدا.
الخطوة الحادية عشر:
قومي بوضع الثمرات في الزيت الساخن ولا تقلبيها إلا بعد أن يتحول لونها إلى الذهبي.

الخطوة الثانية عشر:
قومي برفع الثمرات الذهبية من الزيت وضعيها على مناديل المطبخ حتى تتخلص من الزيوت الزائدة.

الخطوة الثالثة عشر:
في طبق التقديم قومي برص الثمرات وزينيها بالخضرة المفرومة.
الخطوة الرابعة عشر:
يمكنك تقديم هذا الطبق مع سلطة خضراء وطحينة ومخلل وعيش .

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