الخميس 18 يناير 2024
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مصر

بمكونات اقتصادية.. طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة الهشة ببيضة واحدة

كيكة الشوكولاتة
كيكة الشوكولاتة

يبحث العديد من النساء عن طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة ببيضة واحدة، ويمكن فعلًا إعداد هذه الكيكة وتحضير تورتة سهلة وسريعة باستخدام مكونات متوفرة في المنزل، السر الوحيد في المقادير يكمن في استخدام الكاكاو الخام مع تحضير باقي المكونات المضبوطة، لذا هناك حرص من ربات المنزل لمعرفة الطريقة الصحيحة لإعدادها في هذه الطقوس الشتوية لمنح الشعور بالتدفئة وكذلك كونها وجبة سريعة للأولاد أثناء المذاكرة والاستعداد للامتحانات.

مكونات عمل كيكة الشوكولاتة

  • كوب إلا ربع زيت.
  • ملعقة صغيرة فانيلا.
  • ملعقة كبيرة خل.

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  • نصف كوب بودرة كاكاو.
  • ملعقة كبيرة بكينج بودر.
  • رشة ملح.
  • كوب وربع دقيق.
  • كوب حليب.
  • كوب سكر.
  • بيضة.

مكونات عمل صوص الشوكولاتة

  • 2 كوب من الحليب.
  • 4 ملاعق كبيرة من السكر.
  • 4 ملاعق كبيرة من النشا.
  • 3 ملاعق كبيرة من بودرة الكاكاو.
  • ملعقة من الفانيليا.

مكونات صوص التزيين

  • نصف كوب من الكاكاو.
  • نصف كوب من السكر.
  • نصف كوب من الحليب.
  • نصف كوب من الزيت.

طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة ببيضة واحدة

1. اخلطي في وعاء الخلاط الكهربائي السكر والزيت والحليب والبيضة والفانيليا والخل والكاكاو.

2. اخفقي المكونات على سرعة متوسطة لمدة دقيقتين حتى تحصلي على خليط ناعم ومتجانس.

3. ضعي الخليط في وعاء آخر وأضيفي الدقيق والبيكنج بودر والملح ثم قلبي المكونات جيدًا.

4. اسكبي الخليط في قالب دائري مدهون بالزيت واملأيه حتى الثلث.

5. اخبزي الكيكة في فرن محمى مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 25 دقيقة.

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طريقة تحضير صوص الشوكولاتة

1. في وعاء، اخلطي الحليب والسكر والنشا والكاكاو والفانيليا.

2. ضعي الوعاء على نار متوسطة واستمري في التقليب حتى يغلظ الصوص.

3. بمجرد أن يصبح الصوص كثيفًا، ارفعيه من على النار.

طريقة تزيين كيكة الشوكولاتة

1. بعد أن تبرد الكيكة تمامًا، قطعيها إلى نصفين.

2. ضعي صوص الشوكولاتة على النصف الأسفل ثم ضعي النصف الآخر فوقه.

3. صبي صوص التزيين من الأعلى.

4. يمكنك زينة كيكة الشوكولاتة بشرائح الفواكه أو المكسرات.

وهكذا تكون كيكة الشوكولاتة ببيضة واحدة جاهزة للتقديم.
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