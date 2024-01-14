بالمكسرات والشوكولاتة.. اعرف طريقة عمل السحلب باللبن لشتاء 2024

طريقة عمل السحلب باللبن تتصدر قائمة المشروبات التي يبحث عنها محبي السهرات المنزلية خلال ليالي شتاء 2024 الباردة، فمن المؤكد أنهم يحبون أن يصاحبهم كوب من المشروبات الساخنة التي تساعد على تدفئة أجسامهم ومنحهم شعور بالطاقة، ومن بين المشروبات المفضلة لدى الكثيرين خلال فصل الشتاء هو السحلب باللبن، المشروب المعروف في العديد من الدول العربية وحول البحر المتوسط، والذي يمكن تحضيره بطرق مختلفة من المكسرات أو الفواكه وبمجموعة متنوعة من النكهات.

طريقة عمل السحلب باللبن بالكاكاو

فيما يلي طريقة إعداد السحلب بالكاكاو، الذي يمتاز بنكهة الشوكولاتة واللبن الفاخرة. يتحول المزيج المكون من الحليب، والكاكاو، والسحلب إلى قوام كريمي بلون بني فاتح شهي، مما يضفي تنوعًا رائعًا لمشروبات الشتاء. يمكنك أيضًا اختيار الهوت شوكلت كبديل لذيذ، ويمكن الاطلاع على طريقة تحضيره بالضغط هنا.

مكونات السحلب باللبن بالكاكاو

2 كوب من الحليب السائل

ملعقة كبيرة من النشا

3 ملاعق كبيرة من السكر

ملعقة كبيرة من بودرة الكاكاو

ربع ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة

طريقة تحضير السحلب باللبن بالكاكاو

في قدر، قومي بخلط الحليب، النشا، والسكر جيدًا حتى يتم توزيعهم بشكل متساوٍ.

ضعي القدر على نار خفيفة واستمري في التحريك حتى يتكاثف المزيج ويصبح لديك قوام كريمي.

أضيفي الكاكاو وقلبي حتى يذوب تمامًا في المزيج.

قومي بتوزيع السحلب في أكواب التقديم وزيّنيه بالقرفة والكاكاو البودرة.

قدمي السحلب ساخنًا واستمتعي بمذاقه الرائع.

مكونات وطريقة تحضير السحلب التركي:

السحلب التركي هو ذاته السحلب باللبن ولكن يضاف له القرفة، ومكوناته وطريقته كالتالي:

السحلب التركي

كوب حليب كامل الدسم

ملعقة كبيرة مسحوق السحلب

سكر حسب الرغبة

ملعقة صغيرة قرفة مطحونة



خطوات إعداد السحلب باللبن التركي

ضعي الحليب، ومسحوق السحلب، والسكر في قدر، يُغلى المزيج على نار خفيفة ويُطهى مع التحريك لمدة دقيقتين تقريبًا.

قوم بصب السحلب في كوبك المفضل، ثم يرش بالقرفة المطحونة، يزين بعصا القرفة إذا رغبت في ذلك.

طريقة اعداد السحلب باللبن والمكسرات

طريقة إعداد السحلب باللبن تتنوع بأنواعها، ويزداد تنوعها بإضافة نكهات مثل المستكة والقرفة، أو حتى ماء الورد والمكسرات. يعتبر السحلب باللبن من الأطباق الشهية التي تقدم في المطاعم والكافيهات، فيما يلي وصفة لتحضير السحلب بالكاكاو.

مكونات السحلب باللبن بالمكسرات

4 ملاعق كبيرة سحلب بودرة

3.5 أكواب حليب سائل

2 ملعقة كبيرة سكر

مكسرات حسب الرغبة

طريقة التحضير