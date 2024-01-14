الأحد 14 يناير 2024
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بدون مضرب.. طريقة تحضير الكيكة العادية السادة وبالبرتقال

الكيكة العادية
الكيكة العادية

تكثف الأمهات وربات البيوت البحث عن طريقة عمل الكيكة العادية، فهي مشبعة بالسعرات الحرارية اللازمة للتدفئة في هذا الوقت من العام، لا سيما في أوقات مذاكرة الأبناء استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول وتبحث الأمهات عن  وصفة سهلة وبسيطة لتحضير كيك لذيذ تجتمع عليه جميع أفراد العائلة في المساء مع أكواب الشاي المفضل لهم أو يصلح كوجبة سريعة مشبعة.

مكونات الكيكة العادية

- 2 كوب من الدقيق الأبيض

- كوب من الحليب السائل

- ملعقة صغيرة من الفانيليا

- 2 بيضة

- ملعقة بكينج بودر

- نصف كوب من زيت الذرة

- كوب إلا ربع من السكر الأبيض

- ملعقة خل أبيض

- ذرة ملح

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طريقة تحضير كيكة الشاي العادية

لا تحتاج طريقة تحضير الكيكة العادية إلى استخدام خلاط كهربائي، بل يمكن تحضيرها بأدوات بسيطة للحصول على كيكة هشة وخفيفة كالتالي:

خطوات إعداد الكيكة العادية يدويًا

  1. يُخفق البيض مع الفانيليا والسكر في وعاء الخلاط الكهربائي حتى تتجانس المكونات تمامًا. 
  2. يُضاف الزيت وملعقة الخل التي تُضفي هشاوة وقطنية للكيك بعد النضج.
  3.  يُوضع الدقيق مع رشة الملح والبيكنج بودر في وعاء عميق.
  4.  يُصب فوقه خليط البيض والسكر. يُقلب خليط الكيك في الوعاء باستخدام ملعقة سيليكون كبيرة باتجاه واحد. 
  5. بعد الحصول على خليط الكيك متوسط السماكة دون وجود أي تكتلات، يُصب في قالب الكيك المدهون بالزيت والمبطن برشة دقيق.
  6.  يُدخل قالب الكيك إلى الفرن المحمى مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية ويُترك لمدة 20 إلى 25 دقيقة حتى ينضج.

طريقة تحضير الكيكة العادية بالبرتقال

من بين وصفات الكيك اللذيذة، وصفة كيك البرتقال تستطيع تحضيرها طوال فصل الشتاء باستخدام عصير البرتقال الطازج، أو في فصول أخرى باستخدام قشر البرتقال المجمد وهي مليئة بفيتامين سي اللازم لمواجهة أدوار البرد المنتشرة هذه الأيام، كما يمكن استخدام بودرة عصير البرتقال السريعة التحضير المتوفرة من عدة علامات تجارية ولكن يجب تجنب استخدامها.

مكونات الكيكة العادية بالبرتقال

- كوب ونصف من الدقيق الأبيض

- نصف كوب من الزبدة في درجة حرارة الغرفة

- 2 بيضة

- ملعقة صغيرة من الفانيليا

- ملعقة بكينج بودر

- ملعقة كبيرة من بشر البرتقال

- كوب إلا ربع من السكر

- كوب من عصير البرتقال المصفى

- رشة ملح

طريقة عمل الكيكة العادية بالبرتقال

1. قم بتسخين الفرن.

2. في وعاء، اخفق البيض مع الزبدة باستخدام مضرب كهربائي ثم أضف الفانيليا والسكر وبشر البرتقال.

3. استمر في الخفق حتى تحصل على خليط كريمي ناعم.

4. في وعاء آخر، اخلط الدقيق مع الملح والبكينج بودر.

5. أضف خليط البيض والزبدة إلى خليط الدقيق وامزج جيدًا.

6. أضف عصير البرتقال وامزج المكونات حتى تتجانس.

7. اسكب خليط الكيك في صينية فرن مدهونة أو مبطنة بورق زبدة.

8. اترك الصينية في الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة 15 إلى 20 دقيقة حتى تنضج الكيكة.
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