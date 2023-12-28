كريسماس سعيد.. طرق عمل دجاج بالصوص الأبيض والتشيكن بوبس لقضاء ليلة رأس السنة

تفصلنا أيام قليلة عن احتفال رأس السنة وقدوم عام جديد وانقضاء عام آخر، فمع نهاية عام قديم وبداية عام جديد، يتطلع جميع الناس إلى محاولة تحقيق أحلامهم وآمالهم التي يرغبون في تحقيقها، مما يبعث التفاؤل في نفوسهم ويشعرهم بمحاولة الانتصار على أي أحداث سيئة مروا بها خلال العام المنقضي.

ويحب دائمًا الناس الاحتفال بليلة رأس السنة مع بعضهم البعض في ذلك الوقت حتى تظل ذكرى جميلة فيما بينهم، ويقيموا الاحتفالات المبهجة أو يقوموا بحضور الحفلات المختلفة، في الأماكن التي تقدم سهرات وحفلات.

وتقدم "الدستور" في التقرير التالي أفكارا للاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية الجديدة لعام 2024، من خلال عمل عشاء في المنزل يشعر الاسرة بالبهجة والمشاركة في الاحتفالات.

كوردون بلو تشيكن بوبس:

المقادير:

نصف كيلو صدور دجاج مفرومة.

١ ثمرة بصل مفروم فرماً ناعماً.

١ ملعقة كبيرة من الثوم المفروم ناعما.

١ ملعقة كبيرة من الكرفس المفروم فرماً ناعماً.

١ ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم فرماً ناعماً.

٥٠ جرام من الزبدة.

١ مكعب مرقة دجاج.

ملح حسب الحاجة

١ ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود.

٢٠٠ جرام من البطاطس المهروسة.

٣٠ جرام جبنة شيدر مبشورة.

٣٠ جرام جبنة موزاريلا مبشورة.

٢ بيضة مخفوقة.

٦٠ جرام الدقيق الابيض متعدد الاستخدامات.

١٠٠ جرام بقسماط ناعم.

طريقة التحضير:

يتم تسخين مقلاة غير لاصقة، وتذويب الزبدة.

ثم يضاف البصل المفروم والثوم والكرفس ويقلى حتى يصبح شفافاً.

بعد ذلك يتم اضافة التوابل.

ثم أضف الدجاج المفروم ويتم طبخه حتى يجف الخليط تقريبًا مع وجود القليل جدًا من الرطوبة والتأكد من فصل قطع الدجاج المفروم بالكامل وعدم وجود أي كتل فيها.

ثم يترك الخليط حتى يبرد وبعد ذلك أضيفي البطاطس المهروسة واخلطي جيدًا.

اخلطي الجبن المبشور والبقدونس مع كمية كافية من الملح لصنع خليط جبن سميك.

باستخدام خليط الدجاج المفروم المبرد، اصنعي فطائر صغيرة بوزن 15 جرامًا لكل منها.

باستخدام خليط الجبن، اصنعي فطائر أصغر حجمًا بمقدار 1/4 حجم فطائر الدجاج.

خذ فطائر الدجاج في يدك وقم بتسويتها قليلاً.

ضعي فطائر الجبن في وسط خليط الدجاج المسطح وأعيدي تشكيلها على شكل كرة مع تغطية الجبن بالكامل بالداخل.

اكسري 2 بيضة واضربيهم في وعاء.

خذي 50 جرامًا من الدقيق في وعاء آخر.

ضعي فتات الخبز في الوعاء الثالث.

نرش الكرات المحشوة بالجبن بالدقيق ثم نسقطها في خليط البيض ثم نغلفها بالتساوي بفتات الخبز.

ضعي كرات الدجاج المقلية في الثلاجة واتركيها تبرد لبعض الوقت.

سخني قدرًا وأضيفي الزيت بما يكفي لغمر قطعتين من الزلابية.

عندما يسخن الزيت، ضعي كرات الدجاج المقلية في الزيت واتركيها حتى تكتسب اللون البني الذهبي.

طريقة عمل دجاج بالصور الابيض:

المقادير:

نصف كيلو صدور فراخ مخلية.

نصف ملعقة صغيرة ببريكا.

نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود.

ملح حسب الحاجة.

ربع ملعقة صغيرة قرفة

نصف ملعقة صغيرة حبهان مطحون.

ربع ملعقة صغيرة بصل بودر.

ربع ملعقة صغيرة ثوم بودر.

3 ملاعق كبيرة دقيق.

3 كوب لبن كامل الدسم.

كوب كريمة لباني.

طريقة التحضير:

حضري إناء على النار ثم قومي بتشويح الفراخ في مادة دهنية حتي يصبح لونها ذهبيا.

ثم أضيفي إليها جميع التوابل و تقلب جيدا حتي تنضج.

ثم أضيفي مكعب الزبدة و الدقيق، ويقلب مع الفراخ حتي يختفي الدقيق تماما.

ثم أضيفي اللبن والممكن إضافة شوربة مع اللبن حسب في حالة لم يتوفر كميات لبن كفاية.

ثم اتركيها حتي الغليان وتتشرب حتي يثقل القوام.

ثم أضيفي الكريمة و تترك تسخن فقط و يطفئ النار و تقدم مع رشة من البقدونس.

يمكن تقديمها مع طبق السلطة الخضراء، وأطباق الأرز الأبيض.