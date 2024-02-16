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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

أفكار فطار رمضان 2024

اكلات رمضان
اكلات رمضان

أيام قليلة تفصلنا عن بداية شهر  رمضان الكريم الذي من المقرر أن يبدأ فلكيًا يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024، ويبحث الكثيرون عن أفكار متنوعة لإفطار رمضان وبتكلفة مناسبة ، في ظل الارتفاع المستمر في أسعار السلع.

أفكار فطار رمضان 2024

يقدم الدستور أفكارًا متنوعة لإفطار رمضان:

شيش طاووق تركي

مقادير شيش طاووق تركي تكفي 6 أفراد: 

كيلو ونصف مكعبات أفخاذ الدجاج.

عصير بصلة مصفى.

5 فصوص ثوم مبشور ناعم.

6 ملاعق طعام زبادي.

4 ملاعق عصير الليمون.

ويتم إضافة بعض التوابل ومنها، ملعقة صغيرة كمون، ملعقة صغيرة معجون الطماطم، ملعقة كبيرة دبس الفلفل الأحمر، ملعقة صغيرة زعتر مجفف مطحون ، 1/2 ملعقة صغيرة نعناع مجفف، شطة بودرة حسب الذوق، ملح وفلفل .

يتم وضع الدجاج وعليه باقي الإضافات، ثم وضعه في سيقان الشيش طاووق وشوية، ومن الممكن تقديمه مع  خبز المشاوي و برغل مفلفل، بصل بالسماق، فلفل و طماطم.

الأرز الريزو

المقادير : كوب أرز مصري أو بسمتي.

بصلة مقطعة صغير.

ملح.

فلفل أسود.

ملعقة كبيرة عسل أسود.

ملعقة كبيرة صويا صوص.

نصف ملعقة صغيرة ثوم بودر.

نصف ملعقة صغيرة بصل بودر.

نصف ملعقة صغيرة كاري.

نصف ملعقة صغيرة كركم.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

زيت.

ملعقة كبيرة سمنة.

مكعب المرقة.

ماء مغلي.

صوص الأرز الريزو:

نصف كوب كاتشب.

ملعقة كبيرة عسل أسود.

ملعقة كبيرة تشيلي صوص.

ملعقة كبيرة مستردة.

طريقة عمل الأرز الريزو داخل حلة على النار اقوم بوضع الزيت والسمنة يسخنم جيدا قم بإضافة الكاري والكركم والبصل والثوم والفلفل ومكعب المرق والبابريكا واقلب التوابل كلها حتي تظهر لها رائحة، ثم اضافة الأرز مغسول ومصفى جيدا وقومي بالتقليب حتى يصبح الأارز مغلف بكل المادة الدهنية ويصبح ساخنا قومي بإضافة البصلة مع التقليب جيدا.

طريقة عمل الكريب بأسهل طريقة فى المنزل

في هذه الخطوة يتم إضافة العسل والصويا صوص وتقليبهم وإضافة الماء والملح واتركيهم يتشرب وقومي بتهدة النار تماما وتركه يكمل سواه على نار هادئة.

ولعمل الصوص اخلطي الكاتشب والسويت تشيلي صوص والعسل الأسود والمستردة وقديمهم بجانب الأرز.

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شهر رمضان الكريم رمضان افطار رمضان شيش طاووق تركي افخاذ الدجاج

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