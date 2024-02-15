طريقة عمل الكريب بأسهل طريقة فى المنزل

يتساءل عدد كبير من الأمهات عن طريقة عمل الكريب داخل المنزل، لأن أغلب الأطفال يعشقونه وهو ما يجعل الأمهات يرغبن في تحضيره داخل المنزل من أجل ضمان نظافة الكريب.

طريقة تحضير الكريب داخل المنزل

مكونات عجينة الكريب:

كوب دقيق

كوب حليب

ربع ملعقة ملح

ملعقة صغيرة سكر

بيضة

ربع ملعقة فانيليا

مكونات الحشو

يمكنك وضع نصف كيلو بانيه على حسب الرغبة وأيضًا من الممكن استبداله بنوع حشو متاح كالجبنة.

طريقة تحضير الكريب:

عليكي إحضار وعاء كبير ومناسب، نضيف الحليب والبيض والفانيليا والملح ونقلب جيدًا بالمضرب اليدوي ثم نضيف الدقيق ونقلب جيدًا حتى يمتزج الخليط.



تحضير طاسة غير لاصقة ونقوم بدهنها بقليل من الزيت ثم نضيف كمية صغيرة من الخليط بواسطة كوب معياري ونفرد الخليط ونتركه لمدة 30 ثانية ثم نقوم بتسويته على الوجه الآخر لمدة 30 ثانية أخرى.

وبعد الانتهاء من الكمية نقوم بحشو الكريب بالبانيه المقلي وشرائح الفلفل والقليل من المايونيز والكاتشب والجبنة الشيدر أو الموزاريلا.



نغلق الكريب على شكل مثلث ونقوم بوضعه مرة أخرى في الطاسة أو الجريل لمدة دقيقة ليصبح مقرمش ولونه ذهبي

وأيضًا من الممكن اختيار الحشو على حسب الرغبة أو المتاح.

طريقة عمل الكريب الحلو:

بنفس مكونات عجينة الكريب ونفس طريقة التحضير يمكنك تحضير الكريب الحلو، ولكن مع اختلاف الحشو فمن الممكن حشوه بالنوتيلا وتزيينه بشرائح الموز أو الفراولة.