سر الخلطة|طريقة عمل كيكة البرتقال في الخلاط بوصفة فاطمة أبو الحاتي

كيكة البرتقال من أكثر الوصفات التي تبحث عنها الأمهات وربات البيوت في فصل الشتاء لتوافر محصول البرتقال لذلك يتصدر عنوان طريقة عمل كيكة البرتقال محركات البحث في مصر، ويمكنك تحضيرها بسهولة وسرعة من خلال وصفات الكيك السهلة، ويمكنك إضافتها إلى قائمة وصفاتك الأسبوعية. تتميز هذه الكيكة بقوامها الهش ونكهتها اللذيذة، وتضيف قيمة غذائية متعددة نظرًا لاحتوائها على فيتامين C.

طريقة تحضير كيكة البرتقال

وفي إطار حرص "الدستور" على تقديم كافة الخدمات للقراء سنشرح لك طريقة تحضير كيكة البرتقال في الخلاط باستخدام وصفة من تأليف الشيف فاطمة أبو حاتي، مع التركيز على أسرار نجاح هذا الكيك.

سر نجاح كيكة البرتقال

سنشرح لكِ طريقة تحضير كيكة البرتقال، وهي وصفة حلوى مميزة يعشقها الكثيرون، ويمكن تحضيرها طوال العام دون الحاجة إلى انتظار فصل البرتقال في الشتاء. يمكن لربة المنزل الاحتفاظ ببشر البرتقال في الفريزر لاستخدامه في تحضير كيكة البرتقال في الربيع والصيف.

من أهم أسرار نجاح طريقة تحضير كيكة البرتقال استخدام الدقيق الخاص بالحلويات، واستعمال سكر أبيض وزيت ذرة فاتح للون المناسب، و استخدام قليل من قشر البرتقال المبشور لإضافة نكهة مميزة دون مرارة، وتجنب استخدام بودرة عصير البرتقال السريع التحضير بسبب احتوائها على مواد حافظة مضرة للأطفال.

مكونات كيكة البرتقال

- 3 أكواب دقيق.

- ملعقة كبيرة بشر برتقال.

- 3 بيضات.

- كوب سكر.

- نصف كوب زيت ذرة.

- كوب حليب.

- ملعقة كبيرة عصير برتقال.

- ملعقة صغيرة فانيليا.

- ملعقة متوسطة بيكنج بودر.

- رشة ملح.

- ملعقة كبيرة خل أبيض.

طريقة عمل كيكة البرتقال في الخلاط "بوصفة فاطمة أبو الحاتي"

1. ضعي الدقيق في وعاء كبير وأضيفي له البيكنج بودر ورشة الملح، ثم اتركيه جانبًا.

2. في وعاء الخلاط الكهربائي، اخفقي الحليب مع السكر والزيت وبرش البرتقال وملعقة عصير البرتقال.

3. أضيفي البيض والفانيليا وملعقة الخل إلى المزيج السائل واستمري في الخفق في الخلاط.

4. بعد أن تمتزج المكونات السائلة جيدًا، أوقفي الخفق وضعي السائل على وعاء الدقيق.

5. قلبي مكونات كيكة البرتقال جيدًا بالملعقة السيليكون في اتجاه واحد لمنع دخول الهواء للعجين.

6. صبي خليط كيكة البرتقال في صينية الفرن المدهونة والمبطنة برشة دقيق.

7. ضعي كيكة البرتقال في الفرن المُسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

8. اتركي كيكة البرتقال في الفرن لمدة 25 دقيقة حتى تنضج ثم قدميها دافئة مع الشاي.

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