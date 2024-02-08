يعشقه الأطفال.. أفضل طريقة لعمل "كوكيز الشوكولاتة" من أول مرة

يعشق الأطفال والكبار، بسكويت كوكيز الشوكولاتة، فيبحث الكثير من مستخدمي المنصات الرقمية، عن أفضل طريقة لتحضير “الكوكيز” بشكل سهل وسريع، وفقًا لموقع allrecipes.

طريقة عمل كوكيز الشوكولاتة

المكونات

هذه هي المكونات الأساسية التي ستحتاجها لتحضير أفضل كوكيز شوكولاتة في حياتك

الزبدة : تبدأ هذه الوصفة الكلاسيكية للكوكيز بقطعتين من الزبدة.

البيض : يضيف البيض الرطوبة ويعمل كعامل ربط، مما يعني أنه يساعد على تماسك العجينة.

الفانيليا : مستخلص الفانيليا يعزز النكهة العامة لكوكيز رقائق الشوكولاتة.

صودا الخبز : تعمل صودا الخبز كخميرة، مما يعني أنها تساعد على ارتفاع البسكويت.

الماء : يمكن استخدام القليل من الماء الساخن البخار أثناء الخبز، ويعمل مع صودا الخبز على نفخ البسكويت.

الملح : قليل من الملح يعزز نكهات المكونات الأخرى، لكنه لن يجعل طعم البسكويت مالحًا.

الدقيق : يساعد الدقيق متعدد الأغراض على تكوين الجلوتين، مما يضيف بنية إلى عجينة البسكويت.

رقائق الشوكولاتة : بالطبع، ستحتاجين إلى الشوكولاتة المحلاة، ويمكنك استخدام رقائق الشوكولاتة الداكنة أو الحليب إذا كنت تفضلين ذلك.

المكسرات (اختياري) : الجوز اختياري، لكنه يضيف نكهة الجوز والقرمشة للكوكيز

بالخطوات.. طريقة تحضير كوكيز الشوكولاتة

نخفق الزبدة والسكر ثم نخفق البيض والفانيليا.

نذوب صودا الخبز في الماء الساخن ونضيفها إلى الخليط.

يُضاف الدقيق ورقائق الشوكولاتة والجوز.

إسقاط العجين على ورقة الخبز المعدة.

اخبزيها حتى تصبح الحواف ذات لون بني ذهبي.

كم تحتاج من الوقت لتحضير كوكيز الشوكولاتة؟

في فرن محمى على حرارة 350 درجة، يمكنك خبز كوكيز الشوكولاتة بشكل مثالي في حوالي 10 دقائق، ويجب أن تكون الحواف ذات لون بني ذهبي.

نصائح لإعداد كوكيز الشوكولاتة المثالية

يعد خفق الزبدة والسكر أهم جزء في عملية صنع بسكويت رقائق الشوكولاتة.

يستغرق الأمر وقتًا أطول بكثير مما قد تعتقد، حيث يوصي خبراء الطهي بضرب المكونات معًا لمدة أربع دقائق تقريبًا.

يمكنك تبريد العجينة قبل الخبز للحصول على نتيجة مثالية.

تأكد من ترك البسكويت على صينية الخبز لبضع دقائق بعد إخراجها من الفرن

فتمنع هذه الخطوة تفتت البسكويت وتحافظ على كل قطعة متماسكة.