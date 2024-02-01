قدميها لأطفالك.. طريقة عمل الدونتس في المنزل بطريقة سهلة

تحتار الكثير من النساء في تقديم صنف حلويات إلى أسرتها كل يوم، وفي ظل ارتفاع بعض الأسعار يبحثن عن تقديم أكبر كمية من الطعام والوجبات المتكاملة من البروتين والنشويات والخضروات، مع صنف حلويات، مما جعلنا ننشر طريقة عمل الدونتس في المنزل.

طريقة عمل “الدونتس” في المنزل بطريقة سهلة

طريقة عمل الدونتس في المنزل:

وفي تلك السطور يقدم الدستور كيفية عمل الدونتس لأنها تعتبر صنف حلو يحبه جميع الناس وخاصة الأطفال، حيث يمكن تناوله في كل الأوقات، والكثير من النساء يقومن بتحضيره إذا كان في الأعياد او المناسبات الخاصة ويمكن تقديمها بجانب الشاي.

خاصة أن الدونتس لا يختلف في حبها الكثير، وهي تعد من أشهر أنواع المخبوزات، فهي تناسب تناولها في وجبة الإفطار وتناسب أيضا تناولها في وجبة العشاء.

ويقدم “الدستور” من خلال السطور التالية طريقة عمل الدونتس في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة على النحو التالي:

طريقة عمل الدونتس في المنزل



المكونات:



الدقيق : 3 أكواب من الدقيق الابيض متعدد الاستخدامات.

السكر: 3 ملاعق كبيرة من السكر.

الزبدة: 60 جرام من الزبدة اللينة اي أن تكون بدرجة حرارة الغرفة.

البيض: عدد ١ حبة بيض.

الخميرة: 1 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

البيكنج بودر: 1 ملعقة كبيرة من البيكينج بودر.

الفانيليا: 1 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

الملح: رشه ملح.

الحليب: 1 كوب من الحليب الدافئ.

الزيت: زيت غزير للقلي.

طريقة تحضير الدونتس في المنزل:

الخطوة الأولى:

القيام بتحضير وعاء مع مزج الزبدة والسكر.

الخطوة الثانية:

القيام بإضافة المكونات الجافة ومزجها مع بعض مثل الدقيق والملح والخميرة والبيكينج بودر والفانيليا مع التقليب.

الخطوة الثالثة:

القيام بإضافة الحليب الدافئ.

الخطوة الرابعة:

القيام بالعجن لمدة لا تقل عن عشر دقائق حتى تصبح عجينة لينة ومتماسكه.



الخطوة الخامسة:

القيام بترك العجينة تختمر لمدة ساعة.

الخطوة السادسة:

بعد ساعة من التخمير نقوم بفرد العجينة على سطح مرشوش بقليل من الدقيق.

الخطوة السابعة:

القيام بتقطيع العجينة لدوائر كبيرة بواسطة قطاعه دائرية، و بقطاعة صغيرة يجب تقطيع العجين لدائرة صغيرة.

الخطوة الثامنة:

القيام بوضعها في صاج ورص قطع الدونات بشكل منظم وتركها تختمر لمدة نصف ساعة اخرى.

الخطوة التاسعة:

نقوم بعد ذلك بقلي الدونتس في الزيت، حتى نحصل على اللون الذهبي.

الخطوة العاشرة:

نقوم بتقديمها في أطباق وتزين حسب الرغبة سواء بإضافة سكر بودر أو تغطيتها بالشوكولاتة البني أو الشوكولاتة البيضاء أو إضافة العسل الأبيض.