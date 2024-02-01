تمنحك الشعور بالدفء.. طريقة تحضير البليلة فى المنزل

تعتبر البليلة باللبن من أكثر الأكلات المميزة التي تمنح الشعور بالدفء.

وإليكم طريقة تحضير البليلة بالمنزل..

المكونات

½ كيلوجرام قمح مقشور.

2 كوب لبن.

½ كوب سكر.

ماء بحسب الحاجة.

مكونات إضافية للتزيين

جوز هند.

قرفة.

مكسرات.

زبيب.

الخطوات لتحضير البليلة باللبن:

طريقة تحضير القمح

اغسل القمح بالماء عدّة مرات بعد تنقيته.

انقعه بالماء في وعاء مناسب، واتركه 4 ساعات على الأقل.

اشطفه عدّة مرات خلال النقع، وغيّر الماء.

ضعه في قدر على النار بدرجة حرارة متوسطة.

غطه بمقدار مناسب من الماء، وتخلص من الطبقة التي تظهر في الأعلى.

أغلق القدر بإحكام، واستمر في الطهي لينضج القمح، وأضف الماء بحسب الحاجة.

ارفع القدر عن النار، واتركه ليلة كاملة حتى يتضاعف حجم الحبات.

طريقة عمل البليلة باللبن:

سخّن البليلة على النار.

أضف اللبن إليها.

أضف السكر وجوز الهند.

وزّعها في أطباق للتقديم.

زيّنها بالمكسرات والزبيب بحسب الرغبة.

قدم البليلة باللبن دافئة أو باردة.

وتعتبر البليلة من أكثر الوجبات المغذية خلال فصل الشتاء، فتساعد بشكل كبير فى تنظيم عملية الهضم لما يحتويه من ألياف تساعد بشكل كبير فى تنظيم عملية الهضم وكذلك التخلص من التعرض للإصابة بالإمساك خاصة خلال فصل الشتاء، كما أن البليلة تساعد بشكل كبير في القضاء على مشكلة الإسهال، كما تساعد فى منح الجسم الفيتامينات والمعادن.

كما تساعد البليلة على الإحساس بالشبع لفترات طويلة وهو ما يقلل من رغبتك فى تناول الطعام على مدار اليوم.