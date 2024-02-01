الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

تمنحك الشعور بالدفء.. طريقة تحضير البليلة فى المنزل

جريدة الدستور

تعتبر البليلة باللبن من أكثر الأكلات المميزة التي تمنح الشعور بالدفء.

وإليكم طريقة تحضير البليلة بالمنزل.. 

المكونات 

½ كيلوجرام قمح مقشور.

2 كوب لبن.

½ كوب سكر.

ماء بحسب الحاجة.

مكونات إضافية للتزيين 

جوز هند.

قرفة.

مكسرات.

زبيب.

الخطوات لتحضير البليلة باللبن:

طريقة تحضير القمح 

اغسل القمح بالماء عدّة مرات بعد تنقيته.

انقعه بالماء في وعاء مناسب، واتركه 4 ساعات على الأقل.

اشطفه عدّة مرات خلال النقع، وغيّر الماء.

ضعه في قدر على النار بدرجة حرارة متوسطة.

غطه بمقدار مناسب من الماء، وتخلص من الطبقة التي تظهر في الأعلى.

أغلق القدر بإحكام، واستمر في الطهي لينضج القمح، وأضف الماء بحسب الحاجة.

ارفع القدر عن النار، واتركه ليلة كاملة حتى يتضاعف حجم الحبات.

طريقة عمل البليلة باللبن: 

سخّن البليلة على النار.

أضف اللبن إليها.

أضف السكر وجوز الهند.

وزّعها في أطباق للتقديم.

زيّنها بالمكسرات والزبيب بحسب الرغبة.

قدم البليلة باللبن دافئة أو باردة.

وتعتبر البليلة من أكثر الوجبات المغذية خلال فصل الشتاء، فتساعد بشكل كبير فى تنظيم عملية الهضم لما يحتويه من ألياف تساعد بشكل كبير فى تنظيم عملية الهضم وكذلك التخلص من التعرض للإصابة بالإمساك خاصة خلال فصل الشتاء، كما أن البليلة تساعد بشكل كبير في القضاء على مشكلة الإسهال، كما تساعد فى منح الجسم الفيتامينات والمعادن.

كما تساعد البليلة على الإحساس بالشبع لفترات طويلة وهو ما يقلل من رغبتك فى تناول الطعام على مدار اليوم.

تعرف على طريقة تحضير البليلة فى المنزل تحضير البليلة فى المنزل البليلة البليلة فى المنزل تعرف على طريقة تحضير البليلة

مواد متعلقة

ملحمة وطنية.. المصريون فى الخارج يقولون كلمتهم

مشروب الشتاء.. لماذا ينصح بتناول كوب واحد من شاى البابونج يوميًا؟

تزامنًا مع انتشار اليوسفي بالأسواق.. فاكهة شتوية تجذب الانتباه وتغذي الصحة

فوائد تناول مشروب مغلى البقدونس يوميا على معدة فارغة

طرق لتحضير روائح طبيعية تساعد على الاسترخاء والراحة النفسية

بعد تراجع درجات الحرارة.. أكلات تساعد على تدفئة الجسم في الشتاء

كيف تحافظ على صحتك خلال فصل الشتاء القادم؟

مع حلول الشتاء| طرق التخلص من البلغم المتراكم في الصدر

الأكثر قراءة

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الأربعاء في مصر

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 وخطوات الاستعلام

الراقصة حورية تستأنف على حكم حبسها عامين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

مش سعيد

مؤمن المحمدي

وصية.. مستجاب الأخيرة

محمد العسيري

فى الكورة مافيش كبير

وائل لطفي

اثنان وليس واحدًا!

ماجد حبته

القمة الإيطالية الإفريقية

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو.. وإشراقات العلم

عبد الرحيم طايع

كابتن جمالات أحمد

لواء. محسن الفحام

بين التنظير والتفعيل

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ118 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة

السفير الإسرائيلي يكشف تفاصيل تعرض السفارة في ستوكهولم لهجوم

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟