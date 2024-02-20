ميعاد صرف مرتبات شهر مارس 2024 هل بالزيادة الجديد

ميعاد صرف مرتبات شهر مارس 2024 من أكثر الموضوعات التي يزداد البحث عنها خاصة انه الشهر الذي يتم فيه صرف الزيادة الجديدة في المرتبات الذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي في بداية الشهر الجاري.

نوضح في التقرير التالي ميعاد صرف مرتبات شهر مارس ٢٠٢٤ وفق الكتاب الدوري الصادر عن وزارة المالية لمواعيد صرف المرتبات خاصة وانه شهر رمضان المبارك والذي يكون فيه موعد أول يوم رمضان 11 مارس 2024.

صرف مرتبات شهر مارس 2024

تقرر صرف مرتبات مارس على مدار 5 أيام تبدأ من الخميس 21 مارس 2024 وتنتهي الاربعاء 27 مارس 2024 مع مراعاة أن الجمعة والسبت إجازة رسمية.

ويكون صرف الزيادة الجديدة ضمن مرتبات شهر مارس 2024 جاءت هذه الزيادة بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ حزمة للحماية الاجتماعية تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين كان اساسها رفع الحد الادنى للمرتبات إلى 6000 جنيه بدلا من 4000 وهى زيادة تصل لـ50%.

وجاء ضمن الحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية وفق الدرجة الوظيفية بحيث تكون الزيادة بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه شهريا، وتطبيق حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة وظيفية، ليصل إلى 900 جنيه.

صرف مرتبات شهر فبراير 2024

يتم صرف مرتبات من الخميس القادم 22 فبراير 2024 ويستمر الصرف حتى الاربعاء 27 فبراير 2024، مع العلم أن مرتبات شهر فبراير يتم صرفها بالقيمة التي تم صرفها في مرتبات يناير 2024.

وهي كالتالي

11000 جنيه مرتب الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها

9000 جنيه مرتب الدرجة الوظيفية العالية أو ما يعادلها

8000 جنيه مرتب الدرجة الوظيفية مدير عام أو ما يعادلها

7000 جنيه مرتب الدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها

6000 جنيه مرتب الدرجة الوظيفية الثانية أو ما يعادلها

5500 جنيه مرتب الدرجة الوظيفية الثالثة أو ما يعادلها

5000 جنيه مرتب الدرجة الوظيفية الرابعة أو ما يعادلها

4500 جنيه مرتب الدرجة الوظيفية الخامسة أو ما يعادلها

4000 جنيه مرتب الدرجة الوظيفية السادسة أو ما يعادلها