الإثنين 19 فبراير 2024
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مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بعد رفع الحد الأدنى للأجور

مرتبات
مرتبات

يبحث العديد من الموظفين في مصر عن مواعيد مرتبات شهر مارس 2024  مع اقتراب شهر رمضان المبارك، عبر محركات البحث وذلك لتلبية احتياجاتهم والتزاماتهم في هذا الشهر الكريم، حيث يتطلع الموظفين إلى معرفة موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024، بشكل دائم وذلك بعد تطبيق الحد الأدنى للأجور.

مواعيد مرتبات شهر مارس 2024 

ومن المقرر صرف مرتبات شهر مارس 2024، يوم الخميس الموافق 21 مارس، وسيستمر صرفها حتى يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2024، وتم تحديد جدول لصرف المرتبات بناءً على الدرجات الوظيفية، حيث ستحصل الدرجات الممتازة من مبلغ قدره 12،200 جنيه، فيما يبلغ مبلغ الحد الأدنى للدرجة الخامسة 6،500 جنيه وتأتي صرف المرتبات وفقا لهذا الجدول.

جدول مواعيد مرتبات شهر مارس 2024 

التاريخ

يوم الأسبوع

اليوم

صرف المرتبات

الخميس 21 مارس 2024الخميس21 مارسأول يوم
الأحد 24 مارس 2024الأحد24 مارسثاني يوم
الاثنين 25 مارس 2024الاثنين25 مارسثالث يوم
الثلاثاء 26 مارس 2024الثلاثاء26 مارسرابع يوم
الأربعاء 27 مارس 2024الأربعاء27 مارسخامس يوم

 

 

 

مرتبات شهر مارس 2024

  • الدرجة الوظيفية الممتازة: 12،200 جنيه.
  • الدرجة الوظيفية العالية: 10،200 جنيه.
  • درجة المدير العام: 9،200 جنيه.
  • الدرجة الأولى: 8،200 جنيه.
  • الدرجة الثانية: 8،000 جنيه.
  • الدرجة الثالثة: 7،500 جنيه.
  • الدرجة الرابعة: 7،000 جنيه.
  • الدرجة الخامسة: 6،500 جنيه.

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خلال أيام.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 وتطبيق الزيادة الأخيرة

وتأتي هذه الزيادات في الأجور ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيف الأعباء المالية والمعيشية على المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة حيث تسعى الحكومة المصرية إلى توفير دعم مالي للمواطنين ورفع مستوى المعيشة، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد.

رفع الحد الأدنى للأجور 

وفقًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيتم تنفيذ زيادة الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من الشهر المقبل، حيث سيتم رفع مرتبات العاملين بالقطاع الحكومي بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهًا شهريًا، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة المستمرة لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين في مصر.

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