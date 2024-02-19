مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بعد رفع الحد الأدنى للأجور

يبحث العديد من الموظفين في مصر عن مواعيد مرتبات شهر مارس 2024 مع اقتراب شهر رمضان المبارك، عبر محركات البحث وذلك لتلبية احتياجاتهم والتزاماتهم في هذا الشهر الكريم، حيث يتطلع الموظفين إلى معرفة موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024، بشكل دائم وذلك بعد تطبيق الحد الأدنى للأجور.

مواعيد مرتبات شهر مارس 2024

ومن المقرر صرف مرتبات شهر مارس 2024، يوم الخميس الموافق 21 مارس، وسيستمر صرفها حتى يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2024، وتم تحديد جدول لصرف المرتبات بناءً على الدرجات الوظيفية، حيث ستحصل الدرجات الممتازة من مبلغ قدره 12،200 جنيه، فيما يبلغ مبلغ الحد الأدنى للدرجة الخامسة 6،500 جنيه وتأتي صرف المرتبات وفقا لهذا الجدول.

جدول مواعيد مرتبات شهر مارس 2024

التاريخ يوم الأسبوع اليوم صرف المرتبات الخميس 21 مارس 2024 الخميس 21 مارس أول يوم الأحد 24 مارس 2024 الأحد 24 مارس ثاني يوم الاثنين 25 مارس 2024 الاثنين 25 مارس ثالث يوم الثلاثاء 26 مارس 2024 الثلاثاء 26 مارس رابع يوم الأربعاء 27 مارس 2024 الأربعاء 27 مارس خامس يوم

مرتبات شهر مارس 2024

الدرجة الوظيفية الممتازة: 12،200 جنيه.

الدرجة الوظيفية العالية: 10،200 جنيه.

درجة المدير العام: 9،200 جنيه.

الدرجة الأولى: 8،200 جنيه.

الدرجة الثانية: 8،000 جنيه.

الدرجة الثالثة: 7،500 جنيه.

الدرجة الرابعة: 7،000 جنيه.

الدرجة الخامسة: 6،500 جنيه.

وتأتي هذه الزيادات في الأجور ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيف الأعباء المالية والمعيشية على المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة حيث تسعى الحكومة المصرية إلى توفير دعم مالي للمواطنين ورفع مستوى المعيشة، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد.

رفع الحد الأدنى للأجور

وفقًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيتم تنفيذ زيادة الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من الشهر المقبل، حيث سيتم رفع مرتبات العاملين بالقطاع الحكومي بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهًا شهريًا، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة المستمرة لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين في مصر.