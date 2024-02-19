خلال أيام.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 وتطبيق الزيادة الأخيرة

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر:

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024

أعتادت وزارة المالية على صرف مرتبات شهر فبراير 2024 جميع العاملين فى الدولة (وزرات- مؤسسات- هيئات- مصانع- شركات- مصالح حكومية) فى الأسبوع الأخير من الشهر ذاته .

وكانت وزارة المالية أعلنت عن خطتها الزمنية فى صرف الأجور من خلال منشور سابق لها نشرته على موقعها الإلكتروني.

وعلى صعيد متصل نشرت وزارة المالية منذ أيام على موقعها الإلكتروني موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 وأكدت من خلال المنشور أن يوم الخميس الموافق 22 فبراير2024، هو اليوم الأول لصرف مرتبات فبراير 2024 وحتى نهاية الشهر يوم 28 من الشهر ذاته.

وأوضح المنشور أن صرف المتأخرات يأتى فى الأيام الأولى لشهر مارس القادم 2024 لجميع العاملين .

وذلك حيث جرت العادة على صرف المرتبات للعاملين فى جميع المصالح والمصانع والهيئات والشركات والوزرات التابعة للدولة فى بداية الأسبوع الأخير من الشهر.

مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2024

تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات جميع العاملين فى الدولة بداية من يوم 22 من نفس الشهر وحتى آخره ثم بعد ذلك تبدأ فى صرف المتآخرات فى الأيام الأولى من الشهر الجديد.

مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2024

الخميس 22 فبراير2024:

هو اليوم الأول لصرف مرتبات فبراير 2024

الأحد 25 فبراير 2024

اليوم الثانى لصرف مرتبات فبراير 2024:

الإثنين 26 فبراير 202

اليوم الثالث لصرف مرتبات فبراير 2024:

الثلاثاء 27 فبراير 2024:

اليوم الرابع لصرف مرتبات فبراير 2024

الأربعاء 28 فبراير 2024

اليوم الخامس لصرف مرتبات فبراير 2024

جديرا بالذكر، أن وزارة المالية أعلنت في بيان سابق أنه تم تحديد 5 أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين، و3 أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية

جدول مرتبات فبراير 2024 حسب الدرجة الوظيفية:

تصرف مرتبات شهر فبراير 2024 بداية من الخميس 22 فبراير، وفقًا للدرجات الوظيفية المختلفة بداية من الدرجة السادسة، وحتى الدرجة الممتازة كما يلى:

للدرجة السادسة 4000 جنيه.

للدرجة الخامسة 4500 جنيه.

للدرجة الرابعة 5000 جنيه.

للدرجة الثالثة 5500 جنيه.

للدرجة الثانية 6000 جنيه.

للدرجة الأولى أو ما يعادلها 7000 جنيه.

درجة المدير العام أو ما يعادلها 8000 جنيه.

للدرجة العالية أو ما يعادلها 9000 جنيه.

للدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها 11000 جنيه.

موعد تطبيق زيادة المرتبات 2024

بداية من مارس يبدأ تطبيق الحد الأدنى للأجور بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فمن المقرر رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، بالإضافة إلى زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية.

جدير بالذكر أنه تم تخصيص علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، كما تم حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيه لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37.5 مليار جنيه، وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.