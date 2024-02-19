الإثنين 19 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

خلال أيام.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 وتطبيق الزيادة الأخيرة

مرتبات
مرتبات

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية.

 

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر:

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024

أعتادت   وزارة المالية  على صرف مرتبات شهر فبراير 2024 جميع العاملين فى الدولة (وزرات- مؤسسات- هيئات- مصانع- شركات- مصالح حكومية)  فى  الأسبوع الأخير من الشهر ذاته  .

 

وكانت وزارة المالية أعلنت عن خطتها  الزمنية فى صرف الأجور  من خلال منشور سابق لها نشرته على موقعها الإلكتروني.

 

وعلى صعيد متصل نشرت وزارة المالية منذ أيام على موقعها الإلكتروني موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 وأكدت من خلال المنشور أن  يوم الخميس الموافق 22 فبراير2024، هو اليوم الأول لصرف مرتبات فبراير 2024 وحتى  نهاية الشهر  يوم 28 من الشهر ذاته.

 

وأوضح المنشور أن صرف المتأخرات  يأتى فى الأيام الأولى لشهر مارس القادم 2024 لجميع العاملين  .

 

  وذلك حيث جرت العادة على صرف المرتبات للعاملين فى جميع المصالح والمصانع والهيئات والشركات والوزرات التابعة للدولة فى بداية الأسبوع الأخير من الشهر.

 

مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 

تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات جميع العاملين فى الدولة بداية من يوم 22 من نفس الشهر وحتى آخره ثم بعد ذلك تبدأ فى صرف المتآخرات فى الأيام الأولى من الشهر الجديد.

 

مواعيد  صرف مرتبات شهر فبراير 2024

الخميس 22 فبراير2024:

هو اليوم الأول لصرف مرتبات فبراير 2024 

 

الأحد 25 فبراير 2024

اليوم الثانى لصرف مرتبات  فبراير 2024:

 

الإثنين 26 فبراير 202

اليوم الثالث لصرف مرتبات فبراير 2024:

سعر صرف الدولار فى البنوك المصرية اليوم الأحد 18 فبراير 2024

الثلاثاء 27 فبراير 2024:

اليوم الرابع لصرف مرتبات فبراير 2024

الأربعاء 28 فبراير 2024

اليوم الخامس لصرف مرتبات فبراير 2024

جديرا بالذكر، أن وزارة المالية أعلنت في بيان سابق أنه تم تحديد 5 أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين، و3 أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية

 

جدول مرتبات فبراير 2024  حسب الدرجة الوظيفية:

تصرف مرتبات شهر فبراير 2024 بداية من الخميس 22 فبراير، وفقًا للدرجات الوظيفية المختلفة  بداية من الدرجة السادسة، وحتى الدرجة الممتازة كما يلى:

للدرجة السادسة 4000 جنيه.

للدرجة الخامسة 4500 جنيه.

للدرجة الرابعة 5000 جنيه.

للدرجة الثالثة 5500 جنيه.

للدرجة الثانية 6000 جنيه.

للدرجة الأولى أو ما يعادلها 7000 جنيه.

درجة المدير العام أو ما يعادلها 8000 جنيه.

للدرجة العالية أو ما يعادلها 9000 جنيه.

للدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها 11000 جنيه.

هل يتم تطبيق الزيادة في مرتبات شهر فبراير 2024؟

مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2024.. وهل بالزيادة الجديدة؟

موعد تطبيق زيادة المرتبات 2024

بداية من مارس يبدأ تطبيق الحد الأدنى للأجور بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فمن المقرر رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، بالإضافة إلى زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية.

 

جدير بالذكر أنه تم تخصيص علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، كما تم حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيه لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37.5 مليار جنيه، وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

مرتبات مرتبات شهر فبراير 2024 مرتبات فبراير صرف مرتبات شهر فبراير 2024 زيادة المرتبات 2024 موعد تطبيق زيادة المرتبات 2024 الحد الادنى للأجور

مواد متعلقة

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه فى بداية تعاملات اليوم

الأكثر قراءة

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

عاجل.. القاهرة الإخبارية: أضرار فى سفينة نتيجة انفجار قرب ميناء المخا غرب اليمن

عاجل.. تفاصيل السفينة المستهدفة فى البحر الأحمر: قادمة من الإمارات ومقرها لبنان

للبيع والشراء.. سعر الذهب فى مصر اليوم الإثنين 19-2-2024 بالجنيه المصرى والدولار

العملات الأجنبية.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 19-2-2024 فى مصر

عاجل.. شركة أمبرى البريطانية: سفينة شحن مسجلة فى بريطانيا تبلغ عن تعرضها لهجوم فى مضيق باب المندب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«السردار».. صاحب الشخصية المركَّبة

وائل لطفي

تعقيدات اقتصادية!

ماجد حبته

مقر الاتحاد الإفريقى

لواء.حمدى البطران

السلام الأمريكى

سيد الابنودى

كيف أضاءت «لمبة الجاز والرتينة» عقول علماء ومبدعى مصر؟

محمد الفايدي

انهيار الإرادة

أحمد الصغير

مصر القادرة..وخط النهاية!

د.أحمد الخميسى

لغة الحوار فى يوم القصة القصيرة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

آخرها الهستدروت.. اتساع دائرة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو

نتنياهو يدرس إصدار قرار يعارض الاعتراف الأحادى بالدولة الفلسطينية

حكومة نتنياهو تنفى الاتفاق مع أمريكا على الاعتراف بدولة فلسطين