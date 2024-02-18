الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

سعر صرف الدولار فى البنوك المصرية اليوم الأحد 18 فبراير 2024

الدولار
الدولار

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم الأحد وبداية التعاملات الأسبوعية في البنوك المصرية.

وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر" استقر سعر الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري 

كما سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

أسعار العملة الأوروبية

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية "اليورو"، ارتفاعًا ما بين 3 - 16 قرشًا شراء وبيعًا في بداية تعاملاتها بالبنوك المصرية.

ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت العملة الأوروبية 33.00 جنيهًا للشراء و33.27 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.11 جنيه للشراء، و33.39 جنيه للبيع.

وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 33.08 جنيه للشراء، 33.24 جنيه للبيع.

في حين شهد الجنيه الإسترليني تباينًا في الشراء والبيع في بداية التعاملات بالبنوك المصرية.

ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل الإسترليني 38.59 جنيه للشراء و38.94 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 38.72 جنيه للشراء، 39.07 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 38.67 جنيه للشراء 38.86 جنيه للبيع.

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استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه فى بداية تعاملات اليوم

وبالنسبة للعملات العربية.. سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 99.21 جنيه للشراء و100.16 جنيه للبيع.. وفقًا للبنك الأهلي.

اليورو سعر صرف الدولار الدولار مقابل الجنية المصري متوسطات أسعار الدولار اسعار العملة الأوروبية

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