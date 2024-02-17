السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سعر الدولار اليوم السبت في مصر خلال التعاملات المسائية

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

تصدر السؤال عن سعر الدولار اليوم السبت محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية حيث يعد الدولار من المتغيرات الاقتصادية التي تؤثر على حركة وأسعار السلع في الأسواق.

كم سعر الدولار اليوم السبت؟

ننشر سعر الدولار اليوم السبت الموافق 17 فبراير 2024 خلال التعاملات المسائية في البنوك المصرية وماكينات، حيث شهد سعر الدولار اليوم في مصر 2024 استقرارًا وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في مصر

«الدستور» يقدم خدمة إخبارية لمعرفة أسعار الدولار والعملات الأجنبية والسلع والذهب على مدار تعاملات اليوم، وقد استقر سعر الدولار اليوم السبت الموافق 17 فبراير 2024 مقابل الجنيه المصري في التعاملات المسائية ليبلغ نحو 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما استقر سعر الدولار اليوم السبت الموافق 17 فبراير 2024 مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، خلال التعاملات المسائية ليسجل 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

 

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سعر الدولار اليوم السبت 17-2-2024 مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات

 

سعر الدولار اليوم السبت 17-2-2024 مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات

سعر الدولار في بنك مصر

استقر سعر الدولار في بنك مصر اليوم السبت الموافق 17 فبراير 2024 خلال التعاملات المسائية ليبلغ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في مصر 2024

أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت الموافق 17 فبراير 2024 شهدت استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية وفقًا لآخر تحديث في البنك المركزي المصري، وإليك بعض الأسعار الأكثر بحثًا على محركات جوجل:

سعر الدينار الكويتي بلغ 100.24 جنيه للشراء، 100.59 جنيه للبيع.

سعر اليورو بلغ 33.33 جنيه للشراء، و33.45 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني بلغ 39.08 جنيه للشراء و39.21 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي سجل 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي بلغ نحو 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع

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