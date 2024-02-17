السبت 17 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سعر الدولار اليوم السبت 17-2-2024 مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات

الدولار
الدولار

ارتفع البحث عن كم سعر الدولار اليوم السبت في مصر على محركات بحث جوجل حيث يعد الدولار من المتغيرات الاقتصادية التي تؤثر على حركة وأسعار السلع في الأسواق.

كم سعر الدولار اليوم السبت؟

ننشر سعر الدولار اليوم السبت الموافق 17 فبراير 2024 خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية وماكينات، حيث شهد سعر الدولار اليوم في مصر 2024 استقرارًا وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في مصر

«الدستور» يقدم خدمة إخبارية لمعرفة أسعار الدولار والعملات الأجنبية والسلع والذهب على مدار تعاملات اليوم، وقد استقر سعر الدولار اليوم السبت الموافق 17 فبراير 2024 مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات ليبلغ نحو 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية السبت 17-2-2024

سعر الدولار في بنك مصر

استقر سعر الدولار في بنك مصر اليوم السبت الموافق 17 فبراير 2024 خلال منتصف التعاملات ليبلغ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما استقر سعر الدولار اليوم السبت الموافق 17 فبراير 2024 مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، خلال منتصف التعاملات ليسجل 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في مصر 2024

أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت الموافق 17 فبراير 2024 شهدت استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات وفقًا لآخر تحديث في البنك المركزي المصري، وإليك بعض الأسعار الأكثر بحثًا على محركات جوجل:

سعر الدينار الكويتي بلغ 100.24 جنيه للشراء، 100.59 جنيه للبيع.

سعر اليورو بلغ 33.33 جنيه للشراء، و33.45 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني بلغ 39.08 جنيه للشراء و39.21 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي سجل 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي بلغ نحو 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

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