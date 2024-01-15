الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سعر الدولار اليوم الاثنين 15-1-2024 خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم في مصر 2024 في البنوك المصرية وماكينات الصرافة استقرارًا خلال منتصف التعاملات، وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري، حيث تصدر سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 15  يناير 2024 محركات البحث على جوجل.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

يقدم الدستور لقرائه خدمة إخبارية يوميًا لمعرفة سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري، بالإضافة إلى الاطلاع على أسعار العملات الأخرى مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار في مصر اليوم 2024 تحديث يومي

سعر صرف الدولار دائمًا يكون مرتبطًا ببعض السلع في السوق المحلي، لذا ينشر "الدستور" آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الاثنين في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات بعد تصدره التريند ومحركات البحث على جوجل.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

 شهد سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 15 يناير 2024 استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات وفقًا لآخر تحديث لموقع البنك المركزي المصري، حيث بلغ نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 15-1-2024 فى مصر

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

وفي البنك الأهلي فقد سجل سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 15 يناير 2024 استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات ليبلغ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

كما سجل سعر الدولار استقرارًا في بنك مصر، اليوم الاثنين الموافق 15 يناير 2024، مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات ليسجل نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

أسعار العملات في مصر اليوم

وخلال منتصف التعاملات شهدت أسعار العملات اليوم الاثنين الموافق 15 يناير 2024، مقابل الجنيه المصري استقرارًا حيث سجل سعر صرف الدولار عند 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي عند سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، والدينار الكويتي مسجلًا 99.35 جنيه للشراء، و100.40 جنيه للبيع.

ووفقا لتحديثات موقع البنك المركزي المصري، سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري نحو 33.62 جنيه للشراء، 33.94 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري نحو 38.78 جنيه للشراء، 39.16 جنيه للبيع

الدولار سعر الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم في مصر البنوك المصرية

مواد متعلقة

سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 15-1-2024 فى مصر

الأكثر قراءة

تحرك برلمانى عاجل لإعادة تشغيل مصنع السكر بـ"أبوقرقاص"

عاجل| نتنياهو خطر على الجيش الإسرائيلى وصناعة الدفاع.. ماذا يحدث فى تل أبيب؟

القصة الكاملة لسقوط إمبراطور الذهب الخام وحقيقة غلق "الصاغة"

المحادثة انتهت.. كواليس وأسرار المكالمة الأخيرة بين بايدن ونتنياهو

أسعار البنزين اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

الطرف الثالث.. لماذا قدمت جنوب إفريقيا دعوى ضد إسرائيل فى لاهاى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

صهاينة الداخل

محمود خليل

قارب شيحة.. والحشاشون

ماجد حبته

مصر والصين.. وفلسطين

مدحت بشاى

عدوان وحشى ومحتل كاذب!!

علي سعدة

مصر.. وأكاذيب إسرائيل

د. منى حلمى

تبرير الحماقات هو أكبر حماقة

لواء.حمدى البطران

رحالة وجاسوسة

أحمد بهاء الدين شعبان

محكمة العدل الدولية: الكيان عاريًا!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل| نتنياهو خطر على الجيش الإسرائيلى وصناعة الدفاع.. ماذا يحدث فى تل أبيب؟

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 12 مواطنا جنوب الضفة الغربية

100 يوم حرب.. ما هو وضع إسرائيل عسكريًا ودبلوماسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا؟