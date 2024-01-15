سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 15-1-2024 فى مصر

يشغل أذهان الكثير من المواطنين معرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 15-1-2024 في مصر عبر جوجل، حيث سجل سعر الدولار بالتعاملات الرسمية اليوم بالبنك الأهلي المصري، مبلغ 30.75 جنيه للشراء وقيمة 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 15-1-2024 في مصر

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سعر الدولار اليوم في مصر 2024

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر، 30.75 جنيه للشراء، ووصل سعر البيع إلى 30.85 جنيه،

وسجل الدولار في البنك التجاري الدولي سعر 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

بينما سجل الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر 30.90 جنيه للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيه.

فيما سجل الدولار اليوم في بنك قناة السويس سعر 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

أما بالنسبة لسعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية فسجل 30.85 جنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيه.

كما سجل سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB سعر 30.85 جنيه للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيه.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل الدولار اليوم الاثنين في البنك المركزي، مبلغ 30.8389 جنيه للشراء و30.9586 جنيه للبيع.

اسعار العملات في مصر اليوم

سعر اليوو بالبنك المركزي المصري اليوم الاثنين

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 33.83 جنيه للشراء و33.99 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين فى البنك المركزي المصري

وصل سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري قيمة 39.35 جنيه للشراء و39.52 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري اليوم الاثنين

سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 21.20 جنيه للشراء و21.29 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي بالبنك المركزي المصري اليوم الاثنين

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء و8.26 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي المصري اليوم الاثنين

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري قيمة 100.31 جنيه للشراء وبلغ 100.77 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء و8.43 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصينى اليوم الاثنين فى البنك المركزي المصري

سجل اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 4.30 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.