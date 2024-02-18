يبحث عدد كبير من الموظفين عن هل يتم تطبيق الزيادة في مرتبات شهر فبراير 2024، حيث تبدأ وزارة المالية في صرف مرتبات شهر فبراير 2024 للعاملين بالقطاع الحكومي، يوم الخميس الموافق 22 فبراير2024، ومن المقرر أن يستمر صرف مرتبات شهر فبراير 2024 حتى يوم 28من الشهر ذاته.

موعد تطبيق زيادة المرتبات

تزامنا مع إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى عن حزمة جديدة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%؛ ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، يتساءل المواطنين عن موعد تطبيق زيادة المرتبات وهل سيتم صرف الزيادة مع مرتبات شهر فبراير .

وكان الرئيس قد أكد أن موعد تطبيق زيادة المرتبات ستبدأ في مارس المقبل، ولذلك فإن مرتبات شهر فبراير 2024 لا تتضمن تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد.

جدول صرف مرتبات شهر فبراير للعاملين بالدولة

واعلنت وزارة المالية عن جدول صرف مرتبات شهر فبراير للعاملين بالدولة وجاء كالتالي:

اليوم الأول في صرف مرتبات شهر فبراير 2024، يوافق 22-2-2024.

- صرف مرتبات شهر فبراير 2024، لليوم الثانى في 25-2-2024.

-اليوم الثالث في صرف مرتبات شهر فبراير 2024، يوافق 26فبراير.

-مرتبات شهر فبراير2024 تصرف اليوم الرابع في 27 فبراير.

_واليوم الخامس في صرف مرتبات شهر فبراير 2024، يوافق 28فبراير

الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها مرتبها 11000 جنيه

الدرجة الوظيفية العالية أو ما يعادلها مرتبها 9000 جنيه

الدرجة الوظيفية مدير عام أو ما يعادلها مرتبها 8000 جنيه

الدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها مرتبها 7000 جنيه

الدرجة الوظيفية الثانية أو ما يعادلها مرتبها 6000 جنيه

الدرجة الوظيفية الثالثة أو ما يعادلها مرتبها 5500 جنيه

الدرجة الوظيفية الرابعة أو ما يعادلها مرتبها 5000 جنيه

الدرجة الوظيفية الخامسة أو ما يعادلها مرتبها 4500 جنيه

الدرجة الوظيفية السادسة أو ما يعادلها مرتبها 4000 جنيه شهريًا.