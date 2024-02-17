1000 جنيه زيادة فى أجور العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية.. و٦ آلاف حدًا أدنى

أعلن المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أنه تقرر زيادة أجور العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية بقيمة ألف جنيه شهريًا، على ألا يقل الحد الأدني لأجور العاملين بها عن ٦ آلاف جنيه شهريًا ابتداء من مرتب شهر مارس المقبل.

وأضاف رئيس الهيئة أن هذا القرار يمثل انعكاسًا لتقدير القيادة السياسية للصحافة القومية وتقديم كل أوجه الدعم لها، مشيرًا إلى أن القرار يأتي تنفيذًا لحزمة الإجراءات الاجتماعية التي وجّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشاد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بسرعة استجابة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمطالب الهيئة وبالتعاون الذي شهده من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومساهمة الدولة مع الهيئة في تدبير التمويل اللازم لتطبيق هذه الزيادة في دخول العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية.

وأكد عبدالصادق الشوربجي استمرار الصحافة القومية المصرية في القيام بدورها التثقيفي والتنويري وخدمة قضايا الوطن باعتبارها أحد أهم عناصر قوته الناعمة.