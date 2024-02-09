7 محطات لزيادة الأجور وإقرار أضخم حزم الحماية الاجتماعية حتى 2024 (إنفوجراف)

تكثف الحكومة تحركاتها لتنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إقرار أكبر حزمة حماية اجتماعية عاجلة، والتى تشمل زيادة جديدة فى أجور العاملين بالدولة والمعاشات ومخصصات الدعم النقدي، بالإضافة إلى فتح باب تعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، على أن تدخل القرارات حيز التنفيذ اعتبارًا من شهر مارس القادم، وفيما يلى نوضح أهم معلومات عن إجراءات الحماية الاجتماعية:

- حزمة الحماية الاجتماعية العاجلة الجديدة تعد هي الثانية في الموازنة الحالية للعام المالي 2023/2024، والسادسة منذ بداية جائحة كورونا في عام 2020، بتكلفة إجمالية تجاوزت النصف تريليون جنيه خلال الفترة ببين عامي 2020 و2024 فقط.

زيادة أجور العاملين بالدولة

- أجور العاملين بالدولة ارتفعت للمرة السابعة بنسبة تراكمية 400%، بعدما ارتفعت من 1200 لـ 2000 جنيه في عام 2019، ثم لـ 2400 جنيه في 2021، و2700 جنيه في مارس عام 2022، و3000 جنيه في عام أكتوبر 2022، وواصل الحد الأدنى للأجور الارتفاع إلى 3500 جنيه في مارس 2023، وفي أكتوبر 2023 ارتفع الحد الأدنى من 3500 جنيه لـ 4000 جنيه، وصولًا لـ 6000 جنيه اعتبارًا من مارس 2024.

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- تعد حزمة الحماية الاجتماعية العاجلة هي الأضخم على الإطلاق بتكلفة سنوية إجمالية قدرها 180 مليار جنيه، ويستفيد منها شريحة كبيرة من المواطنين، ما بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وأصحاب المعاشات ومستحقى الدعم النقدي بما يقارب 25 مليون مستفيد.

- يستفيد جميع العاملين بالدولة البالغ عددهم 5 ملايين موظف من قرارات زيادة الأجور بدواوين الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات المختلفة سواء المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين بأحكام القانون وتشمل الزيادة 3 بنود هي: قيمة الحد الأدنى للأجور، الحافز الإضافى، علاوة سنوية، ومن المقرر بدء صرف الزيادة المقررة في الأجور اعتبارًا من مرتب شهر مارس وتحديدًا يوم 21 مارس القادم تبعًا لتوجيهات القيادة السياسية.

تعديل جدول الأجور

- جاري العمل على تعديل جدول الأجور لكافة المستويات الوظيفية في ضوء تحريك الحد الأدني للأجور بدءًا من الدرجة السادسة وصولًا للدرجة الممتازة، ومن المقرر الإعلان رسميًا عن جدول الأجور الجديد خلال ساعات، على أن يتراوح الحد الأدنى للزيادة بين 1000 و1200 جنيه.

